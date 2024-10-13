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Trendyol'un Azerbaycan'daki 1 Milyar Dolar Hedefi

Trendyol, Azerbaycan'da 2028'de 1 milyar dolarlık ticaret hedefliyor. CEO Erdem İnan detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:13
Trendyol'un Azerbaycan'daki 1 Milyar Dolar Hedefi

Trendyol, Azerbaycan’da 1 Milyar Dolar Hacim Hedefliyor

Trendyol Grubu'nun CEO'su Erdem İnan, Azerbaycan'daki hedeflerini açıkladı. "Hedefimiz 2028’de burada yaklaşık 1 milyar dolarlık ticaret hacmi yaratmak," diyen İnan, bunu çoğunlukla Türkiye’deki satıcı ve üreticilerle gerçekleştireceklerini belirtti.

Yeni Ofis ve Stratejik Ortaklık

İnan, Bakü'de yeni ofis açılışının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, "Bakü, Berlin ve Amsterdam’dan sonra en önemli ofisimiz olacak," ifadesini kullandı. Azerbaycan'ın, Trendyol için kardeş ülke olduğuna vurgu yapan İnan, Pasha Holding ile kurulan stratejik iş birliği sayesinde güçlü bir başarı formülü oluşturduklarını dile getirdi.

Azerbaycan Pazarındaki Büyüme Potansiyeli

Erdem İnan, 1,5 yıl içinde 2 milyon müşteri hedeflerine ulaştıklarını ve Azerbaycan'ın en çok indirilen e-ticaret platformu olduklarını ifade etti. "Azerbaycan, bu yıl itibarıyla 2 milyar dolarlık bir e-ticaret hacmine sahip. Önümüzdeki 6 yıl içinde her yıl %13 büyüme bekliyoruz," dedi.

Global Pazarda Türk Ürünleri

İnan, yaklaşık 130 bin Türk satıcının ürünlerini yurt dışına taşıdıklarını belirterek, "Körfez ve Doğu Avrupa pazarına odaklanıyoruz," dedi. Hedeflerinin EMEA bölgesinde sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak olduğunu vurguladı.

Kampanyalar ve Tüketim Alışkanlıkları

Erdem İnan, bu yıl 3 farklı coğrafyada kasım kampanyaları yapacaklarını, "Körfez bölgesinde mayo aramalarının arttığını görüyoruz," diye ekledi. "Tüketici alışkanlıkları her bölgede farklı, bu yüzden hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol'un Bakü'de yeni ofis açmasının ardından...

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol'un Bakü'de yeni ofis açmasının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol'un Bakü'de yeni ofis açmasının ardından...

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol'un Bakü'de yeni ofis açmasının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol'un Bakü'de yeni ofis açmasının ardından...

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol'un Bakü'de yeni ofis açmasının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol'un Bakü'de yeni ofis açmasının ardından...

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol'un Bakü'de yeni ofis açmasının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol'un Bakü'de yeni ofis açmasının ardından...

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol'un Bakü'de yeni ofis açmasının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol'un Bakü'de yeni ofis açmasının ardından...

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Trendyol'un Bakü'de yeni ofis açmasının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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