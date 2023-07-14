Trenle seyahat filmlerde kalacak! YHT biletlerine büyük zam: Yeni tarife belli oldu

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında gerçekleştirilen son zam haberlerine göre, TCDD tarafından yapılan açıklamaya göre fiyatlarda yaklaşık yüzde 30'luk bir artış gerçekleştirildi. Bu artışın temel nedenleri arasında yüksek enflasyon ve artan maliyetler bulunuyor. Zam sonucunda İstanbul-Ankara arasındaki bilet fiyatı 248 TL'den 323 TL'ye yükseldi. Diğer güzergahlar da zamdan etkilendi. Eskişehir-Konya arasındaki bilet fiyatı 141 TL'den 184 TL'ye, Eskişehir-Ankara arasındaki bilet fiyatı 110 TL'den 136 TL'ye, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasındaki bilet fiyatı ise 161 TL'den 210 TL'ye çıktı. Ankara-Konya seyahatlerinde ise bilet fiyatları 112 TL'den 146 TL'ye yükseltildi. Ankara-Sivas arasındaki seyahatlerde ise bilet fiyatı 312 TL olarak belirlendi.

Bu zam kararı, YHT seyahatlerine olan talebi etkileyebilir ve yolcuların seyahat tercihlerinde değişikliklere neden olabilir. Artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle TCDD'nin bilet fiyatlarında bu tür ayarlamalara gitmesi kaçınılmaz olmuştur.

Yüksek Hızlı Tren, hızlı ve konforlu bir ulaşım seçeneği olmasının yanı sıra, belli bir fiyatlandırma politikasına da tabi tutulmaktadır. Bilet fiyatlarındaki bu son zam haberleriyle birlikte, gelecekteki seyahat planlarında yolcuların bu maliyet artışını dikkate alması gerekebilir.

Yüksek Hızlı Tren seyahatlerine devam etmek isteyen yolcular, güncel bilet fiyatlarını ve rezervasyon seçeneklerini TCDD'nin resmi internet sitesi veya diğer yetkili satış noktalarından öğrenebilirler. Zamla birlikte, seyahat bütçesini doğru şekilde planlamak önem kazanmıştır.İşte detaylar...







YÜKSEK HIZLI TREN FİYATLARI YÜZDE 30 ORANINDA İNDİRİM

TCDD, 2022 yılında ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10, nisan ayında yüzde 15, haziran ayında yüzde 28 ve eylül ayında yüzde 10 olmak üzere bir dizi zam yapmıştı. Bu yılın ocak ayında da yüzde 17 zam gerçekleştirildi. YHT biletlerine (ekonomi) yapılan kümülatif zam oranı ise son zam hariç olarak yüzde 300'ü aştı. İşte ayrıntılar....

Son dönemde Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarının sürekli artış gösterdiği ve seyahat etmenin daha pahalı hale geldiği görülüyor. TCDD, daha önce yapılan zamdan sonra bir kez daha YHT bilet fiyatlarında zam yapmış durumda. Yüksek enflasyon ve artan maliyetler, tren bilet fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.



Örneğin, İstanbul-Ankara bilet fiyatı 248 TL'den 323 TL'ye yükselirken, Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 141 TL'den 184 TL'ye, Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 110 TL'den 136 TL'ye, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı 161 TL'den 210 TL'ye çıktı. Ankara-Konya biletleri de 112 TL'den 146 TL'ye yükseltildi. Ankara-Sivas arası bilet fiyatı ise 312 TL oldu.

TCDD Taşımacılık daha önce de 2022 yılında farklı zamanlarda zam yapmıştı. Bu yılın ocak ayında ise yüzde 17 zam gerçekleşti. YHT biletlerine yapılan zam oranı, 2018 yılından bu yana yapılan toplam zamlarla birlikte yüzde 300'ü aşmış durumda.

Sonuç olarak, Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları sürekli olarak artış gösteriyor ve seyahat etmek giderek daha pahalı hale geliyor. Bu son zam da tren yolculuklarının maliyetini daha da yükseltti. Yolcular için seyahat etme maliyetini göz önünde bulundurmak ve bütçelerini buna göre planlamak önemli hale geliyor.