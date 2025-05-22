Triko İmalatından Makine Yedek Parça Üretimine: İrfan Yolcular ile Yerli İhracat Başarısı

İrfan Yolcular ile Yerli Üretim ve İhracatın Hikayesi

Triko imalatından makine yedek parça üretimine geçiş yaparak dört kıtaya ihracat gerçekleştiren İrfan Yolcular, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini ortaya koyuyor. 1995 yılında İstanbul’da triko imalatı yapan bir şirket kuran Yolcular, sektördeki makine yedek parçalarının maliyetini ve bu parçaların yurt içinde üretilememesini fark etti.

KOSGEB ve TÜBİTAK Desteği ile Milli Üretim

2019 yılında KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri ile AR-GE merkezi haline gelen Yolcular, 'Neden Türkiye'de üretilmeyen bir ürünü biz üretmeyelim?' sorusuyla yerli üretime yöneldi. İşe ilgili parçaları tamir ile başlayan Yolcular, kısa sürede üretime geçerek Türkiye’nin teknoloji geliştirmesine imkân sağladı.

İhracat Başarıları ve Rağbet Gören Ürünler

Yolcular, ihracatlarına 2000'li yıllarda Almanya ve İtalya ile başladıklarını belirtti. Tüm uluslararası fuarlara katıldıklarını söyleyen Yolcular, 'Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika ülkelerine ihracat yapıyoruz' dedi.

Yerli Üretim ile Ekonomik Katkı

Bütün üretimlerini yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yolcular, 'Yerli üretim sayesinde 500 milyon doların dışarı gitmesini engelledik' ifadesini kullandı. Bazı triko makine yedek parça üretimlerinin dünyada sadece Türkiye, Çin ve Japonya'da yapıldığını belirten Yolcular, sektöre yönelik devlet desteklerinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

AR-GE ve Sektörel Gelişim İhtiyacı

Şirketin üretim ve AR-GE merkezi direktörü Songül Bayraktar Kasap, KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, 'Sektörün yazılım ve elektronik alt yapısının güçlendirilmesi gerekiyor' dedi. Bayraktar, 'Bangladeş’te kendi şirketimizi kurduk ve üretimimizi burada da sürdürüyoruz' diyerek yerli üretimin önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Kurduğu triko imalat şirketinde kullanılan makine yedek parçalarının yerli üretiminin yapılmaması nedeniyle bu alandaki boşluğu fark eden İrfan Yolcular, KOSGEB ve TÜBİTAK'ın destekleriyle yerli ve milli üretime geçerek Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika ülkelerine ihracata başladı.

Kurduğu triko imalat şirketinde kullanılan makine yedek parçalarının yerli üretiminin yapılmaması nedeniyle bu alandaki boşluğu fark eden İrfan Yolcular, KOSGEB ve TÜBİTAK'ın destekleriyle yerli ve milli üretime geçerek Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika ülkelerine ihracata başladı.