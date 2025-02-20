Trump, Amerikan Tarihinin En Büyük Vergi İndirimlerini Başlatacağını Duyurdu

Trump'tan Vergi İndirimleri İçin Çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerini" hayata geçirmek amacıyla Kongre'deki Cumhuriyetçilerle işbirliği yapacağını duyurdu. Miami'de düzenlenen bir etkinlikte konuşma yapan Trump, aileler, çalışanlar ve şirketler için vergilerin önemli ölçüde azaltılacağını belirtirken, bu indirimlerin kapsamı hakkında da bilgi verdi.

Vergi İndirimlerinin Detayları

Trump, bahşişler, sosyal güvenlik ve fazla mesai ücretleri üzerinden vergi alınmayacağını ifade etti. Ayrıca, Başkan, şirketlerin ABD'deki yeni fabrika inşaatları ve diğer sermaye harcamalarına yaptıkları yatırımları gider olarak gösterebileceklerini vurguladı.

Bunun yanı sıra, yerli petrol ve doğal gaz üreticilerine yönelik vergi indirimlerinin de önemli ölçüde artırılacağını söyledi. Bu indirimlerin, ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunması hedefleniyor.