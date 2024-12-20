Trump Avrupa Birliği'ni Tarifelerle Tehdit Etti

Trump Avrupa Birliği'ne Tarife Uyarısı Yaptı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD ile olan ticaret açığını kapatmak için petrol ve doğal gaz satın alması gerektiğini duyurdu. Aksi takdirde, AB'nin ciddi tarifelerle karşılaşabileceğini belirtti.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'ne ABD ile aralarındaki muazzam açığı petrol ve doğal gazımızı büyük ölçekte satın alarak kapatmaları gerektiğini söyledim," ifadelerini kullandı. Trump, bu talebin yerine getirilmemesi durumunda AB'ye uygulanan tarifelerin sonuna kadar geçerli olacağını vurguladı.

Önceki Tarife Planları

Geçen ay başkanlık görevini devralan Trump, Meksika, Kanada ve Çin'den gelen ürünlere yönelik tarife planlarını açıklamıştı. Göreve geldiğinde Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve "saçma açık sınırlarına" %25’lik bir tarife uygulamak üzere gerekli belgeleri imzalayacağını belirtmişti. Trump, "Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır," şeklinde konuşmuştu.

Çin ve BRICS Ülkeleriyle İlgili Tehditler

Trump, Çin menşeli uyuşturucuların çoğunlukla Meksika üzerinden ABD'ye aktığının altını çizerken, bu durduruluncaya kadar Çin’e gelen tüm ürünlerde %10 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Ayrıca, BRICS ülkelerine de yeni bir para birimi yaratmamaları ve güçlü ABD dolarının yerini alacak başka para birimlerine destek vermemeleri konusunda uyarıda bulundu. Aksi takdirde, %100 gümrük tarifeleriyle karşılaşacaklarını ifade etti.