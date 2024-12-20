DOLAR
35,19 -0,26%
EURO
36,74 -0,8%
ALTIN
2.969,24 -1,23%
BITCOIN
3.429.470,06 -0,76%

Trump Avrupa Birliği'ni Tarifelerle Tehdit Etti

Trump, AB'yi petrol ve doğal gaz satın alımı yapmadığı takdirde tarifelerle tehdit etti. Avrupa için yeni ticari zorluklar kapıda.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:55
Trump Avrupa Birliği'ni Tarifelerle Tehdit Etti

Trump Avrupa Birliği'ne Tarife Uyarısı Yaptı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD ile olan ticaret açığını kapatmak için petrol ve doğal gaz satın alması gerektiğini duyurdu. Aksi takdirde, AB'nin ciddi tarifelerle karşılaşabileceğini belirtti.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'ne ABD ile aralarındaki muazzam açığı petrol ve doğal gazımızı büyük ölçekte satın alarak kapatmaları gerektiğini söyledim," ifadelerini kullandı. Trump, bu talebin yerine getirilmemesi durumunda AB'ye uygulanan tarifelerin sonuna kadar geçerli olacağını vurguladı.

Önceki Tarife Planları

Geçen ay başkanlık görevini devralan Trump, Meksika, Kanada ve Çin'den gelen ürünlere yönelik tarife planlarını açıklamıştı. Göreve geldiğinde Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve "saçma açık sınırlarına" %25’lik bir tarife uygulamak üzere gerekli belgeleri imzalayacağını belirtmişti. Trump, "Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır," şeklinde konuşmuştu.

Çin ve BRICS Ülkeleriyle İlgili Tehditler

Trump, Çin menşeli uyuşturucuların çoğunlukla Meksika üzerinden ABD'ye aktığının altını çizerken, bu durduruluncaya kadar Çin’e gelen tüm ürünlerde %10 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Ayrıca, BRICS ülkelerine de yeni bir para birimi yaratmamaları ve güçlü ABD dolarının yerini alacak başka para birimlerine destek vermemeleri konusunda uyarıda bulundu. Aksi takdirde, %100 gümrük tarifeleriyle karşılaşacaklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiftçilere 331,2 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak
2
Starbucks Çalışanları Üç Şehirde Grev Başlatıyor
3
Haftalık Yatırım Araçları Performansı: Hisse Senetleri Düşüşte, Dolar Yükseldi
4
Trump Avrupa Birliği'ni Tarifelerle Tehdit Etti
5
ABD'de Tüketici Güveni 8 Ayın Zirvesinde
6
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değer Kaybetti
7
BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Satış Baskısı Sürekli

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor