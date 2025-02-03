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Trump, Çin ile Anlaşma Sağlanamazsa Tarife Artışına Dikkat Çekti

Trump, Çin ile anlaşılmazsa gümrük tarifelerinin artabileceğini ve Meksika ile önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 23:22
Trump, Çin ile Anlaşma Sağlanamazsa Tarife Artışına Dikkat Çekti

Trump, Tarife Artışını Gözler Önüne Serdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin sonuçlanmaması durumunda, %10'luk ek gümrük vergisinin artabileceği uyarısında bulundu. Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, önemli açıklamalarda bulundu.

Kanada ve Çin ile İlişkiler

Kanada veya Çin'in tarifelerden kurtulma şansının olup olmadığı sorusuna yanıt veren Trump, kimsenin hariç tutulmadığını ifade etti. 24 saat içinde Çin ile tekrar görüşeceklerini belirten Trump, “Bu sadece bir başlangıç hamlesiydi. Eğer Çin ile bir anlaşma yapamazsak, tarifeler çok büyük olacak.” dedi.

Meksika ile İyi İlişkiler

Trump ayrıca Meksika ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “harika” olarak nitelendirirken, fentanil ve düzensiz göçmenlerin ABD'ye girişinin engellenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Meksika ile bu konularda görüşmek için anlaştıklarını söyleyen Trump, “Henüz tarifeler konusunda anlaşmaya varmadık, belki varırız belki varmayız ama çok iyi bir ilişkimiz var.” ifadelerini kullandı.

Kanada ile Zorluklar

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile sabah iyi bir görüşme yaptıklarını aktaran Trump, “Kanada çok zor. Kanada tarafından iyi muamele görmüyoruz ve iyi muamele görmeliyiz.” dedi. Trump, Kanada ile iş yapmanın zorluğuna işaret ederken, “Arabalarımızı üretmek için onlara ihtiyacımız yok. Bize kereste vermelerine ihtiyacımız yok. Tarımsal ürünler için onlara ihtiyacımız yok.” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği ile Ticaret Açığı

Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) uygulamayı planladığı tarifelere de değindi. AB ile “büyük” ticaret açıklarının olduğunu belirten Trump, “AB, ABD'nin tarım ürünlerini, otomobillerini almadığına işaret ederek, neredeyse hiçbir şey almıyorlar. Ama biz onların arabalarını alıyoruz.” şeklinde konuştu. ABD’nin uzun yıllardır AB tarafından “suistimal” edildiğini savundu.

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