Trump, DOGE Tasarruflarının Yüzde 20'sini Amerikalılara Vermeyi Planlıyor

Trump, DOGE tasarruflarının yüzde 20'sini Amerikalılara vereceklerini açıkladı, hükümette israfla mücadele ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 04:14
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 04:14
Trump, DOGE Tasarruflarının Yüzde 20'sini Amerikalılara Vermeyi Planlıyor

Trump'tan Dikkat Çeken Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tasarruflarının yüzde 20'sinin Amerikan halkına verileceğini duyurdu.
Trump, Gelecek Yatırım İnisiyatifi Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte, ülkeyi daha güçlü ve müreffeh bir hale getirmek için adımlar attıklarını kaydetti.

Hedef: İstihdam ve Tasarruflar

Trump, DOGE'nin başına getirilen Elon Musk'ın performansını övdü ve hükümetteki israf, dolandırıcılık ve suistimallere karşı savaş açtığını açıkladı. Enflasyonu kontrol altına aldığını ve vergi mükelleflerine günlük milyarlarca dolarlık tasarruf sağladığını belirtti.

Başkan, "Yeni bir konsept olarak, DOGE tasarruflarının yüzde 20'sini Amerikan vatandaşlarına veriyoruz. Kalan yüzde 20'si borçların ödenmesine gidecek" ifadelerini kullandı.

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