Trump, Enerji Bakanlığına Chris Wright'ı Aday Gösterdi

Trump, Chris Wright'ı Enerji Bakanlığı için Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Enerji Bakanlığına Liberty Energy Kurucusu ve CEO'su Chris Wright'ı aday gösterdi. Trump, kabine atamaları konusunda yaptığı açıklamada, bu gelişmeyi Truth Social adlı sosyal medya platformunda duyurdu.

Trump, yaptığı paylaşımda, "Chris Wright'ın hem ABD Enerji Bakanı hem de yeni kurulacak Ulusal Enerji Konseyi Üyesi olarak yönetimime katılacağını duyurmaktan heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı. Wright'ın enerji sektöründeki deneyimi hakkında bilgi veren Trump, nükleer, güneş, jeotermal, petrol ve gaz alanlarında uzmanlık sahibi olduğunu belirtti.

Trump, "En önemlisi Chris, Amerikan enerji bağımsızlığını teşvik eden ve küresel enerji piyasalarını dönüştüren Amerikan kaya gazı devriminin başlatılmasına yardımcı olan öncülerden biriydi." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Enerji Konseyi ve Hedefleri

Trump, Ulusal Enerji Konseyi'nin Amerikan enerjisinin tüm türlerinin izni, üretimi, dağıtımı, düzenlenmesi ve taşınmasıyla ilgili departman ve ajanslardan oluşacağını açıkladı. Ayrıca konseyin bürokrasiyi azaltacak, özel sektör yatırımlarını artıracak ve gereksiz düzenlemeler yerine inovasyona odaklanacağını kaydetti.

Wright'ın kampanya bağışçılarından biri olduğunu ve şirketi Liberty Energy'nin karada petrol ve doğal gaz arama ile üretimi yapan şirketlere hizmet sağladığını belirtmekte fayda var. Geçtiğimiz yıl LinkedIn üzerinde yayınladığı bir videoda, "İklim krizi diye bir şey yok" ifadelerini kullanan Wright, fosil yakıt savunucusu olarak biliniyor.

Wright'ın Enerji Bakanlığı görevine başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerektiği de belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.