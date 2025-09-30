Trump: Federal hükümet muhtemelen kapanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında federal hükümetin muhtemelen kapanacağını söyledi ve bunun çok sayıda kamu çalışanının işten çıkarılmasına yol açabileceğini belirtti.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Demokratların yasa dışı göçmenlere ücretsiz sağlık hizmeti verilmesini istediğini iddia ederek, bunun ülkeye dünyanın dört bir yanından insanların ücretsiz sağlık almak için gelmesine yol açtığını savundu.

Trump, konuyla ilgili ifadelerini şu sözlerle aktardı: "Hiçbir ülke bunu karşılayamaz. Bu yüzden, vatandaş bile olmayanlara sağlık hizmetleri için çok yüksek ücretler talep etmelerine izin veremeyiz. Çoğu zaman bu insanlar hapishanelerden, cezaevlerinden ve akıl hastanelerinden geliyorlar. Bunun olmasına izin veremeyiz. Bu yüzden büyük bir mücadele veriyoruz."

Demokratların kapanma istediğini öne süren Trump, partinin bütçe konusunda risk aldığını belirterek, "Biz kapanma istemiyoruz, çünkü şimdiye kadarki en harika dönemi yaşıyoruz. Kapanma sırasında çok sayıda insanı işten çıkarmak, (Demokratların) sevdikleri programları kesmek gibi geri dönüşü olmayan, onlar için kötü ve onlar tarafından geri döndürülemez şeyler yapabiliriz. Yani kapanmayla risk alıyorlar." dedi.

Trump ayrıca kapanma durumunda sosyal yardımların kesilebileceğini, bunu yapmak istemediğini ancak dolandırıcılık, israf ve suistimale izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kapanmanın kaçınılmaz olup olmadığı ve Demokratlarla yürütülen görüşmeler hakkında soruya Trump, "Hiçbir şey kaçınılmaz değil, ancak muhtemelen öyle olacağını söyleyebilirim, çünkü yasa dışı göçmenlere sağlık hizmeti vermek istiyorlar ve bu da ülkemizdeki diğer herkesin sağlık hizmetlerini mahvedecek. Ben 'Bunu yapamayız' dediğimde onların birazcık bile taviz verdiklerini görmedim." yanıtını verdi.

Federal hükümetin kapanması ne demek?

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yeni mali yılın başlamasına saatler kala bütçe tasarısında anlaşmaya varamayınca, federal hükümetin gece yarısı kapanma riski arttı. Ülke kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekimde başlayan ve 30 Eylülde sona eren mali yıl için bütçeyi zamanında onaylayamazsa, geçen süre geçici bütçelerle kapatılana kadar hükümetin bazı kısımları durduruluyor.

Bütçe onaylanmazsa federal hükümet harcama yetkisini kaybeder ve temel hizmetler dışındaki faaliyetler askıya alınır. Bu durumda temel olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken; ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi "temel personel" kategorisinde yer alan çalışanlar görevlerine devam ediyor.

Ancak kapanma dönemlerinde bu kategorideki çalışanların maaşları da genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar ödenmiyor.