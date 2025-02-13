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Trump, Gümrük Vergileri İçin Yeni Karar İmzaladı

Trump, mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama kararı aldı ve KDV sistemini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:20
Trump, Gümrük Vergileri İçin Yeni Karar İmzaladı

Trump'tan Gümrük Vergileri Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına yönelik bir başkanlık kararı imzaladı. Bu yeni düzenleme ile ABD, ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan uygulamalara karşı daha sert tedbirler almayı amaçlıyor.

Ticarette Adalet Vurgusu

Trump, verdiği açıklamada, ticarette adaleti sağlamak adına karşılıklı tarife uygulama kararı aldıklarını belirterek, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." ifadesini kullandı.

KDV Eleştirisi

Başkan, Katma Değer Vergisi (KDV) sistemini kullanan ülkeleri de gündeme getirdi. KDV'nin tarifeden çok daha "cezalandırıcı" olduğunu savunan Trump, bu sistemin bir tarife olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Sübvansiyonlar ve Düzenlemeler

Ayrıca Trump, ülkeler tarafından sağlanan sübvansiyonlara yönelik bir inceleme yapılacağına dikkat çekerek, parasal olmayan tarifeler için de düzenlemeler planlandığını ifade etti.

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