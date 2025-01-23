Trump'ın Açıklaması Paladyum Fiyatlarını Yükseltebilir

Paladyum Fiyatlarında Beklenen Yükseliş

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil endüstrisini "kurtaracaklarına" dair yaptığı açıklamaların paladyum fiyatlarını etkileme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Ergezen, fiyatların 1000 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini ve hatta 1100 dolar seviyelerine kadar tırmanmasının normal karşılanabileceğini sözlerine ekledi.

Son Yıllardaki Dalgalanmalar

Paladyum, son yıllarda emtia piyasasında en sert dalgalanmaların yaşandığı ürünlerden biri haline geldi. Özellikle 2019 yılında ortaya çıkan dizel emisyon skandalları, Çin, ABD ve Avrupa'da daha katı emisyon standartlarının uygulanmasına neden oldu. Bu durum, araçlarda daha fazla katalitik konvertör kullanımını zorunlu kıldı ve paladyum talebini artırdı. 2019 yılında paladyum, uzun zamandır arzın üzerinde kalan talebi ile %53 oranında değer kazandı.

Tarihi Zirve ve Düşüşler

Paladyum, 2022 yılında 3,435 dolarla tarihi zirvesini gördü. Ancak, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası arzda belirsizlikler yaşanması ve elektrikli araçlara artan talep nedeniyle paladyum fiyatları düşüşe geçti. Geçen yıl, paladyumun ons fiyatı 831 dolara kadar gerileyerek Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Trump'ın Etkisi ve Gelecek Beklentileri

Donald Trump'ın elektrikli araç zorunluluklarını iptal ederek otomobil endüstrisini kurtaracağı açıklaması sonrası 20 Ocak’ta paladyumun ons fiyatı 944,7 dolardan %4,2 artış göstererek 984 dolara yükseldi. Zafer Ergezen, paladyumun otomotiv endüstrisine bağlı bir ürün olduğunu vurgulayarak, dünyadaki paladyum talebinin %70'inin otomotiv sektöründen geldiğini ifade etti.

Ergezen, "Eğer otomotiv endüstrisinde fosil yakıtlı otomobillere olan talep artışı gerçekleşirse, bu durum paladyum talebinde de artışa yol açarak fiyatları yukarı itebilir" dedi.

Sonuç ve Piyasa Dinamikleri

Ergezen, paladyum fiyatlarının 1000-1100 dolar aralığında olması gerektiğini ve bu seviyelerin tekrar test edilebileceğini ifade etti. Ayrıca, Çin'de artan elektrikli araç üretiminin paladyum talebine baskı yaptığına dikkat çekti. Bu bağlamda, elektrikli araçların yaygınlaşması, paladyum fiyatlarının gelecekteki yönünü belirlemede önemli bir rol oynamaya devam edecektir.