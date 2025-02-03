Trump'ın Ek Gümrük Tarifeleri Avrupalı Otomobil Üreticilerini Vurdu: Hisse Senetlerinde Büyük Düşüş

Donald Trump'ın Gümrük Tarife Açıklaması Avrupalı Üreticileri Sarstı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ek gümrük vergileri getireceğini duyurduktan sonra, Avrupa’nın önde gelen otomobil üreticilerinin hisselerinde önemli bir düşüş gözlemlendi. Volkswagen, Volvo Cars, Daimler Truck, Porsche ve BMW gibi şirketlerin hisseleri, %5’ten fazla değer kaybı yaşadı.

Borsa Etkisi: Europe Stoxx 600

Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e uyguladığı geniş kapsamlı tarife kararları, Europe Stoxx 600'de otomobil ve parçaları endeksi'ni %4,1 düşürerek iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı. Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Valeo ise hisselerinde yaklaşık %8 kayıp yaşadı.

Alman Ekonomisi ve Gümrük Vergileri

Almanya’da Dax 40 endeksi, ticaret savaşları endişeleri ile birlikte yeni rekor arayışında son günlerde geriledi ve %2 değer kaybetti. Trump, Avrupa’nın serbest ticaret kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle AB’ye de gümrük tarifesi getireceğini duyurdu. "Avrupa Birliği çizgiyi aştı, kesinlikle tarifeler uygulanacak" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Üretim ve İthalat Üzerindeki Etkiler

Analistlere göre, Volkswagen’in gelirlerinin yaklaşık 8 milyar avrosu ve Stellantis’in gelirlerinin 16 milyar avrosu Trump’ın tarifelerinden olumsuz etkileneceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Kanada ve Meksika’daki 5,3 milyon hafif aracın %70’i ABD pazarına yönleniyor. Bu durum, yeni gümrük vergileri ile birlikte ABD’de üretilen araçların maliyetlerini artırabilir.

Büyük Otomobil Üreticileri Etkilenebilir

ABD’nin 2024 yılında Kanada ve Meksika’dan 3,6 milyon hafif araç ithal ettiğini kaydediliyor ki bu da ABD’de satılan tüm araçların %22’sini oluşturuyor. Meksika, Japonya ve Avrupa’yı geçerek ABD’nin hafif araç ithalatındaki en büyük kaynak konumunda bulunuyor. Öte yandan, Ford, GM, Nissan, Honda, Toyota ve Hyundai gibi firmaların da tarifelerden etkilenmesi bekleniyor.

Alman İhracatı Üzerinde Sıkıntı

Analistler, Trump’ın gümrük vergileri ile daha korumacı bir politika izlemesinin Alman ekonomisi için olumsuz bir işaret olduğunu vurguluyor. Çünkü ABD, Alman ürünleri için en büyük alıcı konumunda olup ülkenin ihracatının yaklaşık %10’u ABD’ye yapılmaktadır.