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Trump’ın Gümrük Vergileri Altın Fiyatlarını Rekora Taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri, altın fiyatını 2 bin 942 dolara çıkararak yeni bir zirveye ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:47
Trump’ın Gümrük Vergileri Altın Fiyatlarını Rekora Taşıdı

Altının Ons Fiyatı Rekor Kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin küresel bir ticaret savaşı riskini artırması, altının ons fiyatını 2 bin 942,68 dolara taşıyarak rekor kırmasına neden oldu.

Güvenli Liman Olarak Altın

Güvenli liman varlıklarından biri olan altın, jeopolitik risklerin yanı sıra artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişeleri ve ABD'nin agresif gümrük vergisi politikalarından kaynaklanan kaygılarla rekor tazelemeye devam ediyor.

Bugün, Londra Metal Borsası'nda (LME) açılış işlemlerinde altının ons fiyatı 2 bin 942,68 dolara ulaşarak yeni bir zirve yaptı ve ardından %0,3 oranında düşüş gösterebildi. Yeni yılın başında 2 bin 620 dolardan işlem gören altın, yıl başından bu yana yaklaşık 322 dolar değer kazandı ve art arda üçüncü işlem gününde de rekorunu yeniledi.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, Trump'ın sürekli yeni gümrük tarifeleri açıklamasının, altının ons fiyatını yükselişte etkileyen belirgin bir faktör olduğunu vurguluyor. Sürekli artan gümrük tarifeleri nedeniyle finans piyasalarında yaşanan belirsizlik, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri tetiklemekte.

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen %25 gümrük vergileri kararını imzalamıştı. Tarifelerin tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirterek, "Bu, Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı" ifadesini kullanmıştı. Bazı analistler, küresel bir ticaret savaşı riskinin artmasıyla güvenli liman olarak kabul edilen yatırım araçlarına olan talebin de yükseldiğini kaydediyor.

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