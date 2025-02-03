Trump'ın Gümrük Vergisi Uygulamaları Küresel Piyasalarda Kaosa Neden Oldu

Trump’ın Gümrük Vergisi Açıklamaları Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika’ya %25, Çin’e ise %10 oranında ilave gümrük vergisi uygulaması açıklaması, satış baskısına neden oldu. Bu sürpriz karar, dünya genelinde devam eden enflasyon-resesyon ikilemi sırasında dikkatleri tekrar üzerine çekti.

Merkez Bankalarının Politika Alanları Kısıtlı

Analistler, Trump’ın tahvil uygulamalarının uluslararası ticareti yavaşlatabileceği ve bunun pay piyasası ile kripto para piyasası gibi riskli varlıkların alımını azaltacağını belirtti. Yatırımcıların güvenli liman arayışına giriştiği gözlemleniyor.

Avrupa ve Kanada'dan Misilleme Açıklamaları

Trump'ın Avrupa Birliği’ne uygulayacağı ek gümrük vergileri ile ilgili açıklamalarının ardından, Avrupa Komisyonu sözcüsü, "AB mallarına haksız şekilde gümrük vergisi uygulayan herhangi bir ülkeye sert yanıt verilecektir," dedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ABD'den yapılan ithalata %25 gümrük vergisi getirileceğini duyurdu.

Çin Başka Adımlar Atacak

Çin hükümeti, Trump’ın gümrük vergisi kararına karşılık tedbir alacaklarını ve Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayette bulunacaklarını açıkladı. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin bu uygulamalarının DTÖ kurallarını ihlal ettiğini vurguladı.

Piyasa Tepkileri ve Emtia Fiyatları

Bu gelişmeler sonrası dolar endeksi %1 artışla 109,6 seviyelerine yükselerek 2 yılın en yüksek seviyesine yaklaşırken, Brent petrolün varil fiyatı da %0,1 artışla 76,3 dolara çıktı. Altın %0,1, gümüş %0,7, bakır %1, paladyum %0,9, platin %2 değer kaybetti.

Kripto Para Piyasası Darbe Aldı

Kripto para piyasasında ise Bitcoin %2,5 azalarak 95.368 dolara düşerken, Ethereum%12'lik kayıpla 2.577 dolarda işlem gördü.

Avrupa ve Asya Borsalarında Kayıplar

Avrupa borsalarında kayıplar %1,5'i aştı, Almanya'da DAX %1,7, İngiltere'de FTSE 100 %1,4, Fransa'da CAC 40 %1,6 düştü. Asya borsalarında da benzer satış baskıları yaşandı; Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %2,7, Güney Kore'nin Kospi endeksi %2,5 değer kaybetti.

Analistler, ABD ile Çin arasında gerginliği artıracak bu gelişmelerin piyasalarda uzun vade etkiler yaratabileceğini vurguladı. Ayrıca, yarın Çin piyasalarının tatil sonrası açılacağı ve yeni gümrük vergilerinin etkilerinin burada görülebileceği ifade ediliyor.