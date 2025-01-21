Trump'ın İkinci Döneminde Enerji Politikaları: Uzmanlardan Değerlendirmeler

Trump'ın Enerji Stratejileri Jeopolitik Avantaj Sunuyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak ikinci kez yemin eden Donald Trump, enerji alanında atmayı planladığı adımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Uzmanlar, Trump'ın petrol ve gaz üretimini jeopolitik bir avantaj sağlamak amacıyla kullanmaya eğilimli olduğunu vurguluyor.

Yemin Töreninde Açıkladığı Değişiklikler

Yemin töreninde enerji politikalarında köklü değişiklikler yapacağını açıkladı. Trump, fosil yakıt sektörüne vergi indirimleri getireceğini ve kamu arazilerini enerji üretimi için kullanacağını belirtti. Ayrıca, Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'yi yeniden çekmeyi planladığını ve önceki Başkan Joe Biden döneminde getirilen çevre politikalarını tersine çevireceğini söyledi.

Elektrikli Araçlar ve Teşvikler

Trump, göreve geldiğinde, "Elektrikli araç zorunluluğunu ilk günden sona erdireceğim." diyerek, araç emisyonlarını sınırlayan düzenlemeleri kaldırmayı planladığını ifade etti. 369 milyar dolarlık Enflasyonu Düşürme Yasası'nın büyük kısmını Kongre'ye iptal ettirmek istediğini de belirtti.

Brookings Enstitüsü'nden Değerlendirmeler

Brookings Enstitüsü Enerji Güvenliği ve İklim İnisiyatifi Müdürü Samantha Gross, Trump yönetiminin kampanya süresince ABD'nin fosil yakıt üretimini önceliklendirmeye yönelik açık bir mesaj verdiğine dikkat çekti. Ancak, ABD'deki enerji üreticilerinin kendi iş stratejilerinin bağımsız olduğunu ve başkanın petrol ve gaz üretimini artırma konusundaki yetkilerinin sınırlı olduğunu da vurguladı.

Jeostratejik Fırsatlar

Gross, Trump'ın, Rusya'nın Ukrayna üzerinden doğal gaz tedarikini kesmesinin ardından ABD LNG'sinin Avrupa'daki önemini artırdığına işaret ederek, "Petrol ve gaz üretimimiz olmadan bu tür jeopolitik adımları atmak çok daha zor olurdu." dedi. Ayrıca, Trump'ın rüzgar enerjisine karşı tutumunun, yerel işletmelerin yatırımlarını etkilemeyeceğini belirtti.

Yaptırımlar ve Elektrik Talebi

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Sara Vakhshouri, Trump'ın fosil yakıt üretiminde düzenlemeleri azaltarak ABD'deki kaya gazı üretimini artırabileceğini ifade etti. İran'a yönelik daha sıkı yaptırımların uygulanabileceği öngörüsünde bulundu ve "Trump, petroldeki arzını ciddi şekilde kısıtlayabilir." dedi.

Vakhshouri, ayrıca, Trump'ın nükleer enerjiyi teşvik ederek elektrik talebini karşılamaya yönelik adımlar atmasını beklediklerini ifade etti. Gelecekteki enerji politikalarının nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.