DOLAR
35,65 -0,02%
EURO
37,14 -0,03%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.644.459,43 2,04%

Trump'ın Tarife Tehditleri Küresel Ticaret Üzerinde Tedirginlik Yarattı

Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik tarife tehditleri, küresel ticarette gerilimleri artırıyor ve yatırımcıları tedirgin ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:01
Trump'ın Tarife Tehditleri Küresel Ticaret Üzerinde Tedirginlik Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, tarife politikalarıyla ilgili net bir plan açıklamamış olsa da, Meksika, Kanada ve Çin gibi ticaret partnerlerine yönelik tehditleri küresel ticaretteki gerilimleri artırıyor. 20 Ocak’ta göreve başlayan Trump, seçim kampanyasında vaat ettiği tarifelerde artışları ilk gününde uygulamaya koymadı.

Bu durum, ticaret savaşlarının ve enflasyonist baskıların artabileceği korkularıyla yatırımcılara kısa süreli bir rahatlama sundu ve piyasalardaki iyimser havayı destekledi. Ancak tarife politikalarının belirsizliği sürerken, Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği'ne yönelik tarife tehditleri devam ediyor.

Trump’ın tarife tehditlerinin yalnızca ekonomik anlaşmazlıklardan değil, aynı zamanda yasa dışı göç ve uyuşturucu akışı gibi sosyal sorunlardan da kaynaklandığı dikkat çekiyor. Göreve gelmesinin ardından Trump, birçok alanda hızlı değişiklikler yapacağı mesajını verirken, ticaret sistemini gözden geçireceğini de vurguladı.

Trump, "Diğer ülkeleri zenginleştirmek için vatandaşlarımızı vergilendirmek yerine, vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere tarife uygulayacağız." diyerek, haksız ticaret uygulamalarını araştırmak için federal kurumlara inceleme talimatı verdi. "Önce Amerika Ticaret Politikası" başlığıyla yayımladığı genelge ile, incelenmesi gereken haksız ticaret uygulamalarının ve döviz politikalarının 1 Nisan’a kadar tamamlanması gerektiğini belirtti.

Tarife artırımları için 1 Şubat tarihini işaret eden Trump, Meksika ve Kanada'nın yasa dışı göç ve fentanil kaçakçılığını durdurmamasından rahatsız olduğunu ifade etti. "Meksika ve Kanada için yüzde 25'lik bir tarife düşünüyoruz." diyerek bu ülkelerden gerçekleştirilen fentanil girişleri için yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağını da duyurdu.

AB ve Rusya da Trump’ın tarifelerinden etkilenecek diğer hedefler arasında. Trump, AB’nin ticaret fazlasından rahatsızlık duyduğunu belirtirken, "Adaleti sağlamanın tek yolu bu." ifadesini kullandı. Rusya ile ilgili ise, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere anlaşmaya varmazlarsa" ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getirileceğini açıkça belirtti.

Ancak uzmanlar, Trump'ın planladığı tarifelerin ABD dahil, tüm ekonomilere zarar verebileceğini öngörüyor. Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü tarafından yayımlanan bir analize göre, tarifelerin büyümeyi yavaşlatarak enflasyonu artırabileceği öne sürülüyor. Ayrıca, bu durum Kanada ve Meksika'dan misilleme yapılma ihtimaliyle Kuzey Amerika'daki üretim hatlarını ve tedarik zincirlerini risk altına atabilir.

Sonuç olarak, Trump’ın tarifeleri bir müzakere taktiği mi yoksa kalıcı bir politika değişikliği mi olacak sorusu hâlâ yanıt bekliyor. USMCA serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirilme tarihinin 2026’dan önceki bir tarihe çekilmesi halinde, bu tarifelerden kaçınılabileceği yönündeki tartışmalar da devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5G Yatırımları Hız Kazandı: Bakan Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu
2
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi: Değer Kaybı Yaşandı
3
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX Artarken Stoxx Europe 600 Düşüşte
4
İstanbul, Trafikte Kaybedilen Saatlerde Dünyada İlk Sırada
5
Akdeniz Hazır Giyimcileri, 2024'te 374,7 Milyon Dolar İhracat Yaparak Rekor Kırdı
6
Andrew Ng’den Yapay Zeka Analizi: Tüm Sektörler Üzerinde Etkisi Var
7
Afyonkarahisar'dan Avrupa'ya 10 Ülkeye Alabalık İhracatı

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor