Trump, Kritik Mineraller Üretimini Artırma Kararnamesini İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik önemli bir kararnameye imza attı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 01:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 01:48
Trump, Kritik Mineraller Üretimini Artırma Kararnamesini İmzaladı

Trump, Kritik Mineraller Üretimini Artırma Kararnamesini İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik kararnameye imza attığını duyurdu. Beyaz Saray'da düzenlenen törende, Trump, bu kararın Amerikan ekonomisi ve ulusal güvenlik açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Mineral Üretiminde Gerileme

Kararnamede, ABD'nin bir zamanlar dünyanın en büyük değerli mineral üreticisi olduğu ancak sıkı federal düzenlemeler nedeniyle bu alanda gerileme yaşandığı ifade edildi. Ülkedeki mineral üretiminin yabancı güçlere bağımlı hale gelmesi, ulusal ve ekonomik güvenlik için bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Federal Kurumlara Görev

Federal kurumlara, 10 gün içerisinde mevcut tüm mineral üretim projelerinin listesini Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi başkanına sunmaları talimatı verildi. Ayrıca, hızlı onaylanabilecek projelerin belirlenmesi ve izin süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor.

Yeni Planlar ve Destekleyici Fonlar

İçişleri Bakanlığı, mineral rezervleri bulunan tüm federal arazileri belirleyerek, mineral üretimi ve madencilik faaliyetlerine öncelik verecek. Yerli mineral üretimini desteklemek amacıyla özel bir fon oluşturulmasına yönelik bir planın hazırlanacağı da duyuruldu.

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