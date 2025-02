Trump, Otomobil Tarifeleri İçin 2 Nisan'ı İşaret Etti

Trump, Otomobil Tarifelerini Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil ithalatına yönelik tarifelerin 2 Nisan'da yürürlüğe girebileceğini bildirdi. Oval Ofis’te bir kararname imzaladıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Trump, otomobil tarifelerinin zamanlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Batıl İnançlar ve 2 Nisan

Trump, 1 Nisan tarihi için plan yaptıklarını ancak "batıl inançlar" sebebiyle 2 Nisan'ı tercih ettiklerini ifade etti. Trump, "Dedim ki 2 Nisan yapalım. Sadece bir gün çok para tutuyor ama 2 Nisan'da yapacağız." şeklinde konuştu.

Çelik Sektöründeki Başarıları

Başkan Trump, ilk döneminde uyguladığı tarifelerin çelik sektörünü kurtardığını belirterek, bu sayede Çin'den yüz milyarlarca dolar değerinde gümrük vergisi toplandığını duyurdu. Trump, "Eğer bu tarife olmasaydı, ABD'nin bir tane bile çelik fabrikası kalmazdı." savunmasını yaptı.

US Steel ve Gelecek Beklentileri

US Steel’in de kurtarılmış bir şirket olduğunu kaydeden Trump, "Şimdi bence çok karlı hale gelecek. Gümrük vergileri pek çok sektörü kurtaracak." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, US Steel’in yabancı bir şirkete satılmasına izin vermek istemediğini vurgulayan Trump, Nippon Steel'in bu şirketi satın almak için yatırımcı olacağını yineledi.