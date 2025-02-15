Trump, Otomobil Tarifeleri İçin 2 Nisan'ı İşaret Etti

ABD Başkanı Trump, otomobil ithalatına yönelik tarifelerin 2 Nisan'da uygulanabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 00:28
Trump, Otomobil Tarifeleri İçin 2 Nisan'ı İşaret Etti

Trump, Otomobil Tarifelerini Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil ithalatına yönelik tarifelerin 2 Nisan'da yürürlüğe girebileceğini bildirdi. Oval Ofis’te bir kararname imzaladıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Trump, otomobil tarifelerinin zamanlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Batıl İnançlar ve 2 Nisan

Trump, 1 Nisan tarihi için plan yaptıklarını ancak "batıl inançlar" sebebiyle 2 Nisan'ı tercih ettiklerini ifade etti. Trump, "Dedim ki 2 Nisan yapalım. Sadece bir gün çok para tutuyor ama 2 Nisan'da yapacağız." şeklinde konuştu.

Çelik Sektöründeki Başarıları

Başkan Trump, ilk döneminde uyguladığı tarifelerin çelik sektörünü kurtardığını belirterek, bu sayede Çin'den yüz milyarlarca dolar değerinde gümrük vergisi toplandığını duyurdu. Trump, "Eğer bu tarife olmasaydı, ABD'nin bir tane bile çelik fabrikası kalmazdı." savunmasını yaptı.

US Steel ve Gelecek Beklentileri

US Steel’in de kurtarılmış bir şirket olduğunu kaydeden Trump, "Şimdi bence çok karlı hale gelecek. Gümrük vergileri pek çok sektörü kurtaracak." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, US Steel’in yabancı bir şirkete satılmasına izin vermek istemediğini vurgulayan Trump, Nippon Steel'in bu şirketi satın almak için yatırımcı olacağını yineledi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı
2
Albaraka Türk 2024'te 4,3 Milyar Lira Net Kar Elde Etti
3
DSİ Genel Müdürü Balta, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
4
TACCI ve BCC, Türkiye-ABD Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor
5
Trump, Otomobil Tarifeleri İçin 2 Nisan'ı İşaret Etti
6
Tüzel Kişilerin KKM Hesapları 2025'te Sona Eriyor
7
Fitch: ABD Ticaret Politikası Avrupa'nın Ekonomik Toparlanmasına Engel Oluyor

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği