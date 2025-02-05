Trump, Şi ile Görüşecek: Misilleme Tarifeleri Sorun Değil

Trump'tan Önemli Açıklamalar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'ye uygulamayı planladığı misilleme tarifelerin herhangi bir sorun teşkil etmediğini açıkladı. Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 'uygun zamanda' görüşeceğini ve bu konuda acele etmediğini belirtti.

Gümrük Vergileri Üzerine Değerlendirme

Trump, Yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanmasının ardından, Çin'in bazı ürünlerine getireceği tarifelere ilişkin, "Sorun değil." diyerek, iş ilişkilerinin yolunda gitmeye devam edeceğine vurgu yaptı.

Başkan Trump, Çin ile olan ticaret açığının yaklaşık bir trilyon dolar olduğu gerçeğini hatırlatarak, "Düşünün, bir trilyon dolar. Paramızı ordularını inşa etmek için kullanıyorlar ve Biden buna izin verdi." ifadelerini kullandı.

Çin'in Misilleme Hamleleri

Çin, ABD Başkanı Trump'ın ülkesine yönelik yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararına karşı olarak, ham petrol, tarım ekipmanları ve yüksek emisyonlu taşıtlar gibi ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına ise yüzde 15 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu. Yeni gümrük tarifeleri 10 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ayrıca, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tungsten, tellür, bizmut ve molibden gibi kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağı belirtildi. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi ise Google hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.