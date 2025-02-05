DOLAR
35,96 -0,14%
EURO
37,18 -0,48%
ALTIN
3.285,94 -0,11%
BITCOIN
3.483.702,37 1,96%

Trump, Şi ile Görüşecek: Misilleme Tarifeleri Sorun Değil

ABD Başkanı Trump, Çin'in uygulayacağı misilleme tarifelerin sorun olmadığını belirterek, Şi ile 'uygun zamanda' görüşeceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 00:31
Trump, Şi ile Görüşecek: Misilleme Tarifeleri Sorun Değil

Trump'tan Önemli Açıklamalar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'ye uygulamayı planladığı misilleme tarifelerin herhangi bir sorun teşkil etmediğini açıkladı. Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 'uygun zamanda' görüşeceğini ve bu konuda acele etmediğini belirtti.

Gümrük Vergileri Üzerine Değerlendirme

Trump, Yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanmasının ardından, Çin'in bazı ürünlerine getireceği tarifelere ilişkin, "Sorun değil." diyerek, iş ilişkilerinin yolunda gitmeye devam edeceğine vurgu yaptı.

Başkan Trump, Çin ile olan ticaret açığının yaklaşık bir trilyon dolar olduğu gerçeğini hatırlatarak, "Düşünün, bir trilyon dolar. Paramızı ordularını inşa etmek için kullanıyorlar ve Biden buna izin verdi." ifadelerini kullandı.

Çin'in Misilleme Hamleleri

Çin, ABD Başkanı Trump'ın ülkesine yönelik yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararına karşı olarak, ham petrol, tarım ekipmanları ve yüksek emisyonlu taşıtlar gibi ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına ise yüzde 15 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu. Yeni gümrük tarifeleri 10 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ayrıca, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tungsten, tellür, bizmut ve molibden gibi kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağı belirtildi. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi ise Google hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Yükselişle Kapandı: Dow Jones 44.555,39 Puanı Aştı
2
David Sacks: 'Bitcoin Rezervi' Fikri Değerlendirilecek
3
Bessent ve Lagarde İle Ekonomik İşbirliği Üzerine Görüşme
4
Dolar borçlananlar şimdi yandı! 1 dolar Nisan ayında bu rakamı görecek!
5
Gazprombank, ABD Yaptırımlarına Rağmen Faaliyetlerine Devam Edecek
6
Alphabet'in Geliri ve Karı Dördüncü Çeyrekte Büyüdü
7
ABD'de Açık İş Sayısı Aralık 2024'te Beklentilerin Altında

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!