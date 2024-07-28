Trump'tan ABD'yi Bitcoin Süper Gücü Yapma Vaadi

Trump, ABD'yi "Bitcoin Süper Gücü" Yapmaya Kararlı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nashville'de düzenlenen büyük bir kripto konferansında, Amerika Birleşik Devletleri'ni "gezegenin kripto başkenti" olarak görme arzusunu dile getirdi.

Kripto Paranın Geleceği İçin ABD'yi Seçiyor

Trump, "Eğer kripto geleceği tanımlayacaksa, bunun Amerika'da çıkmasını, basılmasını ve üretilmesini istiyorum" diyerek, ABD'nin bu alanda öncü olmasını istedi. "Bitcoin Ay'a gidiyor ve Amerika'nın bu yola öncülük eden ülke olmasını arzuluyorum," diyerek hedeflerini net bir şekilde ifade etti.

Çin'in Önüne Geçmeliyiz

Çin'in kripto para alanında güçlü bir konuma sahip olmasından endişe ettiğini belirten Trump, "Bunu Çin'in benimsemesine asla izin veremeyiz" ifadesiyle, ülkesinin bu alandaki liderliğinin önemine vurgu yaptı.

Kripto Düzenlemeleri Üzerine Eleştiriler

Trump, mevcut yönetimi eleştirerek, "Göreve gelir gelmez Gary Gensler'i görevden alacağım ve yeni bir SEC başkanı atayacağım" dedi. Bitcoin'in, ABD'nin mevcut finansal sistemine değil, sosyalist eğilimli bazı politikalara bir tehdit oluşturduğunu düşündüğünü ifade etti.

Devletin Kripto Stoku

Trump, eğer seçilirse, ABD hükümetinin sahip olduğu Bitcoinlerin bir stratejik ulusal stok oluşturacağını belirtti. "Amerika'nın, vatandaşlarımıza hak ettiğimiz inovasyon ve Bitcoin yanlısı bir liderlik sunacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Son Tavsiye: Bitcoin'inizi Satmayın

Kripto paraların geleceği hakkında iyimser bir bakış açısına sahip olan Trump, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde bulundu, ayrıca bunun, hızlı bir yükselişin habercisi olduğunu savundu.