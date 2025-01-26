Trump'tan Kolombiya'ya Tarife Yanıtı: Uçakların İnişine İzin Vermedi

Trump'tan Kolombiya'ya Sert Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'den gelen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesinin ardından Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulama talimatı verdi.

Uçakların İnişine İzin Verilmedi

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD'den giden ve "çok sayıda kaçak suçluyu taşıyan" iki geri dönüş uçağının Kolombiya'ya inmesine izin verilmediğini öğrendiğini belirtti. Trump, bu emrin, Kolombiya'nın sosyalist Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından verildiğini ifade etti.

Güvenlik Endişeleri ve Misilleme Tedbirleri

Trump, Petro'nun bu tutumunun ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını savunarak, acil ve kararlı bir misilleme yapılması talimatını verdi.

Gümrük Vergisi ve Seyahat Yasağı

Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallara acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını isteyen Trump, bu oranın bir hafta içinde yüzde 50'ye çıkacağını vurguladı. Ayrıca, Kolombiya devlet yetkililerine ve destekçilerine seyahat yasağı uygulama talimatı verdi.

Gümrük ve Sınır Kontrollerinin Artırılması

Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle tüm Kolombiya vatandaşlarına ve kargolarına yönelik gümrük ve sınır koruma denetimlerinin artırılacağına dikkat çekti. Hazine, bankacılık ve finansal yaptırımların da uygulanacağını belirtti.

Kolombiya'nın Cevabı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamayacağını söyleyerek, "Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele etmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Düzensiz Göçmenlerin Sınır Dışı Uçuşları Başladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 24 Ocak'ta düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği uçuşların başladığını duyurdu. Leavitt, Trump'ın tüm dünyaya açık bir mesaj gönderdiğini vurgulayarak, "Eğer ABD'ye yasa dışı yollarla girerseniz, ciddi sonuçlarla karşılaşırsınız" yorumunu yaptı.