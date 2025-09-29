Trump'tan Şok: ABD Dışında Yapılan Filmlere Yüzde 100 Tarife

Açıklama ve gerekçe

ABD Başkanı Donald Trump, film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den "çalındığını" belirterek, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından paylaşımda bulundu. Film yapımcılığı işinin diğer ülkeler tarafından "bir bebeğin elinden şekerinin çalınması" gibi ABD'den "çalındığını" vurgulayan Trump, "California, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldı." ifadesini kullandı.

Yetki ve uygulama süreci

Donald Trump, "Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın açıklaması, mayıs ayında Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği'ne yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi vermesinin ardından geldi.