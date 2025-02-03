Trump'tan Varlık Fonu Kurulmasına İmza: Ekonomik Büyüme Hedefi

Trump, Varlık Fonu Kurulmasının Yolunu Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamalar eşliğinde, ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına varlık fonu kurma talimatı veren bir kararname imzaladı.

Varlık Fonunun Önemi

Trump, bu adımın ülke için oldukça heyecan verici olduğunu belirterek, ">Daha önce hiç sahip olmadığımız bir varlık fonuna sahip olacağız. Son iki haftada gördüğünüz gibi, daha fazla varlık yarattığımızı düşünüyorum." ifadesinde bulundu.

Ayrıca Trump, Amerika'dan daha küçük ülkelerin bile varlık fonu olduğunu hatırlatarak, ABD'nin "muazzam" bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. TikTok'un satın alınması gibi önemli anlaşmaların varlık fonuyla bağlantılı olabileceğine vurgu yaptı.

Fonun Amaçları ve Hedefleri

Trump, bu fonun birçok farklı alanda kullanılabileceğini belirterek, ABD'nin önümüzdeki dönemde en büyük varlık fonlarından birine sahip olacağını düşünüyor. "Suudi Arabistan'ınki gibi bazı fonlar oldukça büyük, ama sonunda onları yakalayacağız," dedi ve ülkenin bu adımın atılmasının tam zamanı olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, gelecek 12 ay içerisinde fonu hayata geçirme planlarını paylaştı. Bessent, "ABD bilançosunun varlık tarafını Amerikan halkı için paraya dönüştüreceğiz,” dedi. Fonun global ölçekte iyi örnekleri inceleyeceğini ve büyük bir stratejik öneme sahip olacağını da sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick ise ABD'nin büyüklüğünün ve ölçeğinin, şirketlerle yaptığı işlerin Amerikan vatandaşları için değer yaratması gerektiğini vurguladı.