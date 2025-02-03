DOLAR
35,92 -0,32%
EURO
37,01 0,45%
ALTIN
3.256,55 -0,96%
BITCOIN
3.654.492,14 -3,98%

Trump'tan Varlık Fonu Kurulmasına İmza: Ekonomik Büyüme Hedefi

ABD Başkanı Trump, varlık fonu kurulumu için kararname imzaladı. Fonun amacı, ekonomik değer yaratmak ve stratejik fırsatları değerlendirmek.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 22:50
Trump'tan Varlık Fonu Kurulmasına İmza: Ekonomik Büyüme Hedefi

Trump, Varlık Fonu Kurulmasının Yolunu Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamalar eşliğinde, ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına varlık fonu kurma talimatı veren bir kararname imzaladı.

Varlık Fonunun Önemi

Trump, bu adımın ülke için oldukça heyecan verici olduğunu belirterek, ">Daha önce hiç sahip olmadığımız bir varlık fonuna sahip olacağız. Son iki haftada gördüğünüz gibi, daha fazla varlık yarattığımızı düşünüyorum." ifadesinde bulundu.

Ayrıca Trump, Amerika'dan daha küçük ülkelerin bile varlık fonu olduğunu hatırlatarak, ABD'nin "muazzam" bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. TikTok'un satın alınması gibi önemli anlaşmaların varlık fonuyla bağlantılı olabileceğine vurgu yaptı.

Fonun Amaçları ve Hedefleri

Trump, bu fonun birçok farklı alanda kullanılabileceğini belirterek, ABD'nin önümüzdeki dönemde en büyük varlık fonlarından birine sahip olacağını düşünüyor. "Suudi Arabistan'ınki gibi bazı fonlar oldukça büyük, ama sonunda onları yakalayacağız," dedi ve ülkenin bu adımın atılmasının tam zamanı olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, gelecek 12 ay içerisinde fonu hayata geçirme planlarını paylaştı. Bessent, "ABD bilançosunun varlık tarafını Amerikan halkı için paraya dönüştüreceğiz,” dedi. Fonun global ölçekte iyi örnekleri inceleyeceğini ve büyük bir stratejik öneme sahip olacağını da sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick ise ABD'nin büyüklüğünün ve ölçeğinin, şirketlerle yaptığı işlerin Amerikan vatandaşları için değer yaratması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, Çin ile Anlaşma Sağlanamazsa Tarife Artışına Dikkat Çekti
2
ABD Hazinesi İlk Çeyrek Borçlanma Tahminini 815 Milyar Dolara Düşürdü
3
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı
4
Trump'tan Varlık Fonu Kurulmasına İmza: Ekonomik Büyüme Hedefi
5
Avrupa Borsalarında Düşüş: Ticaret Savaşları Endişeleri Artıyor
6
Beyaz Saray: Tarifeler, Ticaret Değil Uyuşturucu Savaşı Üzerine Kurulu
7
Rusya'dan ABD'ye Sert Yanıt: OPEC'e Petrol Fiyatlarını Düşürme Çağrısı Kabul Edilemez

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!