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Trump'tan Yeni Tarife Hamlesi: Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 25 Vergi!

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirerek ticaret savaşlarını tırmandırdı. Kanada öncülüğünde birçok ülke etkilenecek.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:20
Trump'tan Yeni Tarife Hamlesi: Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 25 Vergi!

Trump'ın Tarife Politikası Yeniden Hareketleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin ticaret açıklarını azaltmak ve ulusal çıkarlarını korumak amacıyla çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi uygulayarak küresel ticarette tansiyonu artırdı. Bu karar, Trump'ın başkanlık döneminin ilk yılında gündeme gelen ve Mart 2018'de uygulamaya konulan tarife politikalarının bir uzantısı olarak öne çıkmakta.

Tarife Detayları ve İthalat Rakamları

Geçtiğimiz yıl ABD, toplam 31,7 milyar dolar değerinde çelik ithal etti. Dünya Çelik Birliği verilerine göre, 2024'te ABD'nin çelik üretimi yıllık %2,4 azalış göstererek 79,5 milyon ton seviyesine geriledi. Bunun yanı sıra, ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Uluslararası Ticaret İdaresi verilerine göre, 2024'te 26,2 milyon metrik ton çelik ithalatı gerçekleşti.

ABD'nin çelik ithalatında en fazla paya sahip olan ülke Kanada oldu; ABD, 2024 yılı itibarıyla Kanada'dan 7,1 milyar dolar değerinde çelik aldı. Diğer önemli tedarikçiler arasında ise Meksika, Brezilya, Güney Kore ve Japonya yer aldı.

Alüminyum İthalatındaki Gelişmeler

ABD, alüminyum ithalatında da önemli bir pazar haline geldi. 2024'te toplam 54 milyon metrik ton alüminyum ithal edilirken, bu miktarın eski bir döneme göre %14,5 oranında artış göstermesi dikkat çekti. Yine, ABD'nin alüminyum ithalatı dolar bazında 17,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Alüminyumda da lider ülke yine Kanada oldu; ABD 2024 yılında Kanada'dan 9,4 milyar dolar değerinde alüminyum ithal etti.

Hisse Senedi Piyasasında Yükseliş

Tarifenin açıklanması sonrası ABD'li çelik ve alüminyum üreticilerinin hisse senetlerinde kayda değer bir artış gözlemlendi. Cleveland-Cliffs hissesinin %18, US Steel ve Nucor hissesinin %5 oranında yükselmesi dikkat çekti. Alüminyum üreticisi Alcoa da %2 değer kazandı.

Gelecek İçin Belirsizlikler

Trump, 1 Şubat itibarıyla Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara %25, Çin'den yapılan ithalata ise %10 oranında ek gümrük vergisi getirdiğini duyurmuştu. Ancak bu düzenlemenin ne yönde devam edeceği konusunda belirsizlikler sürmekte. Trump, mütekabiliyet esasına dayanarak, ABD'ye gümrük vergisi uygulayan ülkelere de yanıt vereceklerini belirtti.

Küresel ticarette oluşan bu yeni durum, piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açabilir. Uluslararası Ticaret İdaresi verilerine göre, ABD'nin çelik ve alüminyum ithal ettiği en büyük 10 ülke ve ithalat değerleri ise şu şekilde:

  • Çelik: Kanada 7.135,4 milyon dolar, Meksika 3.499,5 milyon dolar, Brezilya 2.993,5 milyon dolar.
  • Alüminyum: Kanada 9.438,3 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 916,7 milyon dolar, Çin 809,3 milyon dolar.

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