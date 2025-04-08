Trump, Tarife Durdurma Değerlendirmesi Yapmadıklarını Açıkladı

Trump, Tarife Politikaları Üzerine Açıklamada Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, tarifeleri durdurmayı değerlendirmediklerini ifade etti. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Oval Ofis'te yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarifeler Üzerinde Açıklamalar

Müzakere imkânları hakkında gelen bir soruya yanıt veren Trump, "Bunu düşünmüyoruz." diyerek net bir tutum sergiledi. Tarife politikasıyla ilgili olarak, "Bizimle anlaşma yapmak için gelen birçok ülke var ve bu anlaşmalar adil olacak; bazı durumlarda önemli tarifeler ödeyecekler." dedi.

Japonya ile İlişkiler

Trump, Japonya Prime Minister Şigeru Abe ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Japonya'nın ABD'ye otomobil ihraç ettiğini ancak kendi ülkesine neredeyse hiç otomobil satmadıklarından yakındı. Ayrıca, Japonya'nın tarım ürünlerine yönelik ithalatını artırması gerektiğini vurguladı.

Çin ile Ticarete Dair Uyarıda Bulundu

Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak duyurduğu yüzde 34'lük gümrük vergilerinin geri çekilmemesi durumunda bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını yineledi. Ayrıca tarifelerin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğuna ilişkin bir soru üzerine, "Kalıcı tarifeler olabileceği gibi müzakereler de yapılabilir; çünkü tarifelerin ötesinde ihtiyaç duyduğumuz şeyler var." diyerek yanıt verdi.

Adil Anlaşmalar Vurgusu

Trump, "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız ve eğer yapmazsak onlarla hiçbir işimiz olmayacak." ifadelerini kullanarak, Avrupa Birliği hakkında düşündüğünü de paylaştı. AB'nin ABD'ye ve ticarete zarar vermek amacıyla kurulduğunu belirten Trump, "AB ile 350 milyar dolarlık bir açığımız var ve bu açığı hızla kapatabiliriz." diyerek enerji ticareti üzerinden bir çözüm sundu.

İsrail ile Ticaret İlişkileri

ABD'nin İsrail'den ithalatına uyguladığı yüzde 17 oranındaki tarifeleri düşürme planına ilişkin gelen bir soru üzerine Trump, "Burada tamamen yeni bir ticaretten bahsediyoruz. Belki de hayır." diyerek cevap verdi ve İsrail'e çok yardım ettiklerini aktardı. Netanyahu ise ABD ile ticaret açığını kapatacaklarını, bunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini ve ticaret engellerini azaltacaklarını açıkladı.