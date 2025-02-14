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Trump: TikTok için Süre Uzatılabilir

Trump, TikTok'un bir Amerikan firmaya satılmaması durumunda yasaklanma süresinin 75 güne uzatılabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:39
Trump: TikTok için Süre Uzatılabilir

Trump'dan TikTok Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde uygulamaya konulacak yasak süresinin 75 gün uzatılabileceğini ifade etti. Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde yapılan açıklamalarla dikkat çeken Trump, bu sürenin uzatılmasına gerek kalmayacağını düşündüğünü belirtti.

Yasağın Askıya Alınması

Trump, TikTok ile ilgilenen birçok kişinin olduğunu ve bir anlaşma yapılmasını umduğunu vurguladı. İlk gününde, TikTok'un yasaklanması içeren yasayla ilgili 75 günlük bir askıya alma talimatı veren Trump, TikTok'un yasaklanmasına karşı olduğunu, ancak %50'sinin Amerikan bir şirkete devredilmesini istediğini söyledi.

Trump, “TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz,” diyerek, Çin’in onayının gerektiği belirtse de, onların da bu duruma onay vereceğinden emin olduğunu ifade etti. Aksi takdirde, Çin’e tarife koyma seçeneklerinin de mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

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