Trump yönetimi 679 milyon dolarlık deniz üstü rüzgar fonunu iptal etti

ABD Ulaştırma Bakanlığı, ülke genelinde 12 deniz üstü rüzgar enerjisi projesi için ayrılan toplam 679 milyon dolar fonun sonlandırıldığını veya geri çekildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklaması

Açıklamada, bu projelerin fonlarının, mümkün olduğunda önemli liman iyileştirmeleri ve Amerika'nın diğer temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden kullanılacağı belirtildi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy açıklamada, "İsrafa neden olan rüzgar projeleri, Amerika'nın denizcilik sektörünü canlandırmak için kullanılabilecek kaynakları tüketiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Duffy, ABD Başkanı Donald Trump sayesinde çok maliyetli ve az fayda sağlayan rüzgar projeleri yerine gerçek altyapı iyileştirmelerine öncelik verdiklerini ifade etti.