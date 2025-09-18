Trump, Yüksek Mahkeme'den Lisa Cook Davasında Alt Mahkeme Kararını Askıya Almasını İstedi

Başkan Trump, Fed üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasını engelleyen alt mahkeme kararının uygulanmasını durdurması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:34
Başvuru ve gerekçe

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında alt mahkemenin görevden alınmasını engelleyen kararının uygulanmasını durdurması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Başvuru, Temyiz Mahkemesi'nin alt mahkeme kararının uygulanmasını durdurma talebini reddetmesinin ardından yapıldı.

Dosyayı hazırlayan avukatın açıklaması

Başvuru dosyasını hazırlayan Başsavcı John Sauer, başvuruda bu durumun Başkanın görevden alma yetkisine yönelik başka bir uygunsuz yargısal müdahale örneği olduğunu belirtti ve Başkanın Fed Yönetim Kurulu üyelerini haklı neden bulunması halinde görevden alma yetkisinin engellenmemesi gerektiğini savundu.

Olayın geçmişi

25 Ağustos tarihinde Donald Trump, Lisa Cook'u mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle görevden aldığını açıklamış, sosyal medya hesabında paylaştığı mektupta Fed Yasası'na atıf yaparak Cook'un derhal görevden alındığını duyurmuştu.

Lisa Cook ise görevden alma girişimini mahkemeye taşımıştı. Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan mortgage dolandırıcılığı iddialarının görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmederek görevden alınmasını geçici olarak engellemişti.

Temyiz süreci ve Yüksek Mahkeme başvurusu

Trump yönetimi, alt mahkemenin görevden almayı durduran kararına itiraz ederek kararı durdurmak için temyiz mahkemesine başvurmuş, ancak Temyiz Mahkemesi başvuruyu reddetmişti. Bunun üzerine yönetim Yüksek Mahkeme'ye başvurarak alt mahkeme kararının uygulanmasının askıya alınmasını talep etti.

Yüksek Mahkeme'in vereceği karar, Başkanın Fed üyelerini görevden alma yetkisi ile yargı denetimi arasındaki sınırlar açısından belirleyici olacak.

