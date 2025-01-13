TSB Başkanı Uğur Gülen, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 2024'ü Kapatmanın Ayrıntılarını Açıkladı

Uğur Gülen, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 2024'ü büyüyerek kapattığını ve 2025 hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:18
TSB Başkanı Uğur Gülen, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 2024'ü Kapatmanın Ayrıntılarını Açıkladı

2024'te Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Büyük Büyüme

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 2024 yılını tüm alanlarda büyüyerek kapattığını duyurdu. Gülen, 2025 yılında devlet katkısı ile toplam fon büyüklüğünün 2,2 trilyon liraya ulaşmasını öngördüğünü ifade etti.

BES Katılımcı Sayısı Artıyor

TSB'den yapılan açıklamaya göre, BES'te katılımcı sayısı yüzde 9,8 artarak 9,5 milyonu aştı. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte dağılımın daha da genişlemesiyle, sistemdeki toplam katılımcı sayısı 2024'ü 17,1 milyon katılımcıyla tamamladı. Sistemin toplam fon büyüklüğü ise, devlet katkısı ve OKS dahil yüzde 62,2 artışla 1,2 trilyon lirayı geçti.

Açıklamalar ve Yüzde 30’luk Devlet Katkısı

Uğur Gülen, BES'in son yıllardaki güçlü büyümesini vurgulayarak, “2025’te de BES, hem katılımcıların yüzünü güldürecek hem de yeni rekorlara imza atacak.” dedi. Ayrıca, sistemin büyümesinde en önemli itici güçlerden birinin yüzde 30 oranındaki devlet katkısı olduğunu belirtti.

18 Yaş Altındaki Büyüme Dikkat Çekiyor

BES'in büyümesinde dikkat çeken bir diğer nokta da 18 yaş altındaki katılımcı sayısında yaşanan %39,8 büyüme. 2024 başına göre katılımcı sayısı 1 milyon 420 bin olurken, sözleşme sayısı yüzde 41,6 artarak 1 milyon 597 bin seviyesine ulaştı.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES)

Gülen, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile birlikte BES'in daha hızlı bir şekilde tasarrufları artıracağını belirtti. TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi etmeyi ve hane halkı tasarruflarını artırmayı amaçlıyor. Gülen, “TES, OKS'yi dönüştürerek çalışanlara ek işveren katkısı sağlayacak.” diye ekledi.

2025 Büyüme Tahminleri

2025 yılı için BES’e yönelik büyüme tahmini paylaşan Gülen, “BES'in devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün 2,2 trilyon liraya ulaşacağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı. 2024'teki büyüme oranları ve mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda, sistemin gelecekte de büyümeye devam etmesi bekleniyor.

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TSB Başkanı Uğur Gülen, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 2024'ü Kapatmanın Ayrıntılarını Açıkladı

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