TSB'den 'hasar danışmanı' tuzağına karşı kamu spotu

Türkiye Sigorta Birliği, 'hasar danışmanı' kılığındaki dolandırıcılara karşı kamu spotu yayınladı; vatandaşlara yalnızca yetkili kurumlarla iletişim ve veri paylaşmama uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:08
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), kendilerini "hasar danışmanı" olarak tanıtan kişilerin son dönemde vatandaşları mağdur etmesi ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi üzerine bir kamu spotu hazırladı.

Kamu spotunda, vatandaşlara yalnızca yetkili sigorta şirketleri ve resmi kurumlarla iletişime geçmeleri ve kişisel bilgilerini bu çevreler dışında kimseyle paylaşmamaları çağrısı yapılıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın sırasına alınan kamu spotu, televizyon kanallarında 6 ay boyunca izleyiciyle buluşacak.

TSB, bu çalışmayla vatandaşların hak kaybına uğramasının önlenmesini, kişisel verilerin korunmasını ve sigorta sektörüne duyulan güvenin güçlendirilmesini hedeflediğini belirtti.

