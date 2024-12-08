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TSE, 15 Bilişim Personeli Alacak: Başvurular 12-22 Aralık'ta

Türk Standardları Enstitüsü, 15 bilişim personeli alımı için başvuruları 12-22 Aralık tarihleri arasında kabul edecek.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 09:49
TSE, 15 Bilişim Personeli Alacak: Başvurular 12-22 Aralık'ta

TSE, 15 Bilişim Personeli İstihdam Edecek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 15 bilişim personeli alımı için resmi ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Adaylar, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışacak personeller için başvuruda bulunabilecekler.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Yapılan duyuruya göre, TSE aşağıdaki pozisyonlar için personel alımı gerçekleştirecek:

  • 3 Kıdemli Yazılım Mimarı
  • 6 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı
  • 1 Kıdemli Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı
  • 1 Kıdemli Sistem Uzmanı
  • 2 İş Analisti
  • 2 İş Zekası Uzmanı

Başvuru Süreci

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden gerçekleştirebilecekler. Başvurular 12-22 Aralık tarihleri arasında kabul edilecektir.

Kurum tarafından belirlenen kriterlere uygun adaylar, değerlendirmeye tabi tutulacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, TSE'nin internet sitesinden ilan edilecektir. Sınav tarihleri ise başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ayrıca duyurulacaktır.

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