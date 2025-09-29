TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu Başkan Yardımcısı Seçildi

TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu Başkan Yardımcılığına Seçildi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Konferans ve Türkiye'nin Katılımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Avustralya'nın Sydney kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) bugün başladı. Kongrede Türkiye standında, şirketler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları uluslararası uzay ekosisteminin temsilcileriyle bir araya geldi.

Görev Ataması ve Gelecek Etkinlik

Kongrede TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu başkan yardımcılığı görevine seçildi. Türkiye, kongre süresince, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için uluslararası tanıtım kampanyasını da başlattı.

IAC 2025 bugün başlayıp 3 Ekim'e kadar devam edecek.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç (solda), Avustralya'nın Sydney kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC), Uluslararası Uzay Federasyonu başkan yardımcılığı görevine seçildi.