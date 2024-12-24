TÜBA 11 Personel Alımı İle İstihdam Sağlayacak

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek amacıyla 11 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu önemli gelişme, Resmi Gazete'de yayımlanan bir ilan ile kamuoyuna bildirildi.

TÜBA, Ankara ve İstanbul‘da görev almak üzere uzman, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı, kütüphaneci, şoför ve hizmetli kadrolarına eleman alacak.

Başvurular 2 ile 20 Ocak 2025 tarihleri arasında kabul edilecek ve süreç, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan bir sınav ile devam edecek. Sınav tarihleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

Adayların başvurularını şahsen TÜBA’ya yapmaları gerekecek. Sınavda başarılı olanlar, TÜBA Başkanlığı tarafından belirlenen illerde iş bulmayı kabul etmiş sayılacaklar.