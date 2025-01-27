TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Başvuru Süreci Başladı

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü Başvuruları Başladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2021 yılında başlatılan TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvuru süreci başladı. 2025 yılı için geçerli olan ödüller için başvurular, 3 Mart'a kadar yapılabilecek.

Başvurular, www.t3kys.com adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödül programına, 2023 ve 2024 yıllarında savunma sürecini tamamlamış ve özgün konularda hazırlanmış Türkiye kaynaklı doktora tezleri kabul edilecek.

Adaylık Koşulları ve Ödül Miktarları

Adaylar, kendi başvurularının yanı sıra TÜBA üyeleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve üniversite rektörlüklerinin önerileriyle de başvuruda bulunabilirler. Başvuru detaylarına www.tuba.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

TÜBA, gelenekselleşen ödüllerini dört ana kategoride veriyor: Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Temel Bilimler. Bu yıl birinci olan tez sahibine 100 bin lira, ikinciye 80 bin lira, üçüncüye ise 65 bin lira ödül verilecek.

Ödül Kapsamı ve Hedefleri

Ödüller, teknoloji ve tasarım, yapay zeka, makine öğrenmesi, otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler gibi TEKNOFEST'in öncelikli alanlarını kapsayan doktoraya yönelik araştırmaları teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca milli teknoloji hamlesi, kalkınma politikaları ve güvenlik politikaları gibi konular da ödül programının kapsamındadır.

TÜBA Başkanı'ndan Açıklama

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını sağlamanın en önemli unsurlarından birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu vurguladı. Ödüllerin Türkiye'de üretilen özgün ve öncü bilimsel tezleri ödüllendirerek araştırma ekosistemine katkı sağlamayı ve genç bilim insanlarını desteklemeyi hedeflediğini belirtti. Şeker, bu ödüllerin ülkemizin bilimsel gelişimine ivme kazandırdığını da sözlerine ekledi.