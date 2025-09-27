TÜBİTAK: 2025 Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK 2025 Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Çağrısını Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK eliyle yürütülen Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar programlarının 2025 yılı çağrılarının başvuruya açıldığını açıkladı.

Kacır'ın Duyurusu

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, lider bilim insanlarını Türkiye'ye kazandırmaya ve ülkenin bilim, teknoloji ile kalkınma yolculuğunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Destek ve İmkanlar

Program kapsamında araştırmacılara verilecek destekler arasında 3 yıl boyunca aylık 156 bin liraya kadar burs, 5 araştırmacıdan oluşan araştırma ekibindeki araştırmacılara aylık 36 bin 500 liraya kadar burs, 4 milyon 700 bin liraya kadar altyapı kurulum desteği, 2 milyon 400 bin liraya kadar proje ödeneği ile aileleriyle birlikte seyahat ve sağlık sigortası destekleri yer alıyor. Kacır, ayrıca çığır açıcı çalışmalar yürütecek ve nitelikli araştırmacılar yetiştirecek her bir lider araştırmacı için 21 milyon liraya varan TÜBİTAK destekleri sağladıklarını vurguladı.

Hedef Kitle ve Başvuru

Kacır, dünyanın önde gelen üniversitelerinde, araştırma enstitülerinde, AR-GE merkezlerinde ve teknoloji şirketlerinde deneyim kazanmış araştırmacıları Türkiye'ye davet etti. Söz konusu çağrılara başvurular 24 Kasım'a kadar yapılabilecek.