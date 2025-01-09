TÜDKİYEB'den Ziraat Mühendislerine Destek Çağrısı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ziraat mühendislerinin kendi çiftliklerini kurabilmesi için devlet desteği talebinde bulundu.

Çelik, Tarım Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal öğretimin 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul'da Ayamama Çiftliği'nde kurulan Mekteb-i Zirai Şahane ile başladığını hatırlattı. Kesintisiz gıda üretimi ve temininde, çiftçi, üretici ve yetiştirici kadar ziraat mühendislerinin de önemli bir payı olduğunu belirterek, "Dolayısıyla tarımsal öğretim ve eğitimin kalitesini artırmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, tarım kadar, bu alandaki öğretim ve eğitimin de stratejik öneme sahip olduğunu aktararak, tarım alanında daha çok uygulamalı eğitime yer verilmesinin, mühendis adaylarının gerekli pratiği kazanması açısından kritik olduğunu vurguladı.

Ziraat mühendislerinin girişimciliğe de hazır olması gerektiğinin altını çizen Çelik, "Devletimiz tarafından binlerce işsiz ziraat mühendisinin kendi çiftliklerini kurması için teşvik edilmesi ve destek verilmesi, hem gençlerin istihdamını hem de bu gençlerin tarımsal üretime katkı vermesini sağlayacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, hayvancılık işletmeleri için temel destekler yanında gençlerimize ve kadın yetiştiricilerimize ilave destekler veriyor. Ziraat mühendisleri de bu desteklerden faydalandırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.