Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TÜGEM 8. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

TÜGEM, 8. yıl aktivitesinde sektöre katkılarından ötürü ödüller dağıttı ve önemli projeleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:45
TÜGEM 8. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

TÜGEM 8. Yılını Coşkuyla Kutladı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM), kuruluşunun 8. yıl dönümünü muhteşem bir etkinlikle kutladı. Dernek, emlak sektöründeki öncü rolü ve girişimcilere kazandırdığı vizyon ile her yıl daha da güçleniyor.

Etkileşimli Kutlama Etkinliği

İstanbul Baltalimanı Portaxe'de gerçekleştirilen kutlama, yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 300 gayrimenkul profesyonelinin katılımıyla gerçekleşti. TÜGEM Genel Başkan Yardımcısı Derya Bingöl’ün sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, Türkiye genelinden gelen sektör temsilcileri ile İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de söz aldı.

Ödüller ve Teşekkürler

Etkinlikte, 7 yıl boyunca genel başkanlık görevini yürütmüş Hakan Akdoğan, yeni genel başkan Serkan Şahin tarafından teşekkür plaketi ile onurlandırıldı. Ayrıca, emlak sektörüne önemli katkılarda bulunan birçok isim ve medya kuruluşuna da ödüller verildi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, başarılı çalışmaları dolayısıyla takdir edilirken, basın mensuplarına da ödüller takdim edildi.

Gelecek Projeleri

TÜGEM, önümüzdeki dönemde MLS, NAR eğitimleri, ticari network ve üniversite işbirlikleri gibi önemli projelerle sektöre katkı sunmayı sürdürecek. Böylece derneğin ulusal ve uluslararası arenada etki alanı daha da genişleyecek.

İLGİLİ HABERLER

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...