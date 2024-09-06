TÜGEM 8. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

TÜGEM 8. Yılını Coşkuyla Kutladı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM), kuruluşunun 8. yıl dönümünü muhteşem bir etkinlikle kutladı. Dernek, emlak sektöründeki öncü rolü ve girişimcilere kazandırdığı vizyon ile her yıl daha da güçleniyor.

Etkileşimli Kutlama Etkinliği

İstanbul Baltalimanı Portaxe'de gerçekleştirilen kutlama, yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 300 gayrimenkul profesyonelinin katılımıyla gerçekleşti. TÜGEM Genel Başkan Yardımcısı Derya Bingöl’ün sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, Türkiye genelinden gelen sektör temsilcileri ile İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de söz aldı.

Ödüller ve Teşekkürler

Etkinlikte, 7 yıl boyunca genel başkanlık görevini yürütmüş Hakan Akdoğan, yeni genel başkan Serkan Şahin tarafından teşekkür plaketi ile onurlandırıldı. Ayrıca, emlak sektörüne önemli katkılarda bulunan birçok isim ve medya kuruluşuna da ödüller verildi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, başarılı çalışmaları dolayısıyla takdir edilirken, basın mensuplarına da ödüller takdim edildi.

Gelecek Projeleri

TÜGEM, önümüzdeki dönemde MLS, NAR eğitimleri, ticari network ve üniversite işbirlikleri gibi önemli projelerle sektöre katkı sunmayı sürdürecek. Böylece derneğin ulusal ve uluslararası arenada etki alanı daha da genişleyecek.