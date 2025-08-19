TÜİK 2023: Ankara Sosyoekonomik Liderliğiyle Öne Çıkıyor — ASO Başkanı Ardıç

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye İstatistik Kurumunun "Sosyoekonomik Seviye 2023" raporunun sonuçlarını değerlendirdi. Ardıç, raporun Ankara'nın sadece siyasi başkent olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin bilim, teknoloji ve refah başkenti olduğunu bir kez daha doğruladığını söyledi.

TÜİK verisine göre Ankara, Türkiye'nin en yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip ili olarak İstanbul'un önünde yer alıyor.

Ankara'nın yaşam kalitesi, eğitim düzeyi ve refah göstergelerinde dengeli bir gelişim sergilediğini belirten Ardıç, Çankaya'nın Türkiye'nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçesi olarak öne çıktığını vurguladı.

Ardıç'ın değerlendirmesi

Ardıç, şunları kaydetti: "Ankara, yüksek teknolojiye dayalı ihracat kapasitesi, güçlü AR-GE ekosistemi ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin küresel rekabet gücüne öncülük ediyor. TÜİK'in AR-GE harcamaları istatistikleri de bu öncülüğü teyit ediyor. Ülkemizin küresel teknoloji yarışında öne çıkması için Ankara'nın güçlü liderliği vazgeçilmezdir. Deprem riskinin düşük olması da eklendiğinde Ankara, Anadolu'daki sanayi ve teknoloji koridorunun merkezinde yer almaktadır. Bu bağlamda, odamız tarafından geliştirilen ASO Teknoloji Üssü ve ASO Serbest Bölge projeleri, Ankara'nın bu üstünlüğüne yeni boyutlar kazandırmaktadır."