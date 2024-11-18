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TÜİK 2023 Üçüncü Çeyrek İşsizlik Verilerini Açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı 2023 üçüncü çeyrekte %8,7'ye geriledi, genç işsizlik oranı ise %16,8'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:23
TÜİK 2023 Üçüncü Çeyrek İşsizlik Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de işsizlik oranı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 106 bin kişi olarak kaydedildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı ise bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azaldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranında 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldı.

Ancak, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık artış göstererek yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin ediliyor.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilere revizyon yapıldığı belirtildi. TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şu şekilde:

Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik Oranları

2022 ve 2023 Dönemleri

  • 2023 1. Çeyrek: %9,9
  • 2023 2. Çeyrek: %9,7
  • 2023 3. Çeyrek: %8,7
  • 2023 4. Çeyrek: %8,8

2022 İşsizlik Oranı: 1. Çeyrek %11, 2. Çeyrek %10,7, 3. Çeyrek %10, 4. Çeyrek %10,2

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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