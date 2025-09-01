DOLAR
TÜİK: 2025 2. Çeyrekte GSYH Yıllık %4,6 — Hanehalkı Tüketimi %5,1 Arttı

TÜİK verilerine göre 2025 ikinci çeyrekte GSYH yıllık %4,6, hanehalkı tüketimi %5,1; yatırım %8,8 artarken devlet tüketimi %5,2 geriledi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:41
TÜİK: 2025 2. çeyrekte GSYH büyümesi ve bileşenler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Kurum verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış GSYH yıllık yüzde 4,6 artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 yükseldi.

Ana göstergeler

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, 2025 ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları aynı dönemde yüzde 5,2 azaldı. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 8,8 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı yıllık bazda yüzde 1,7 artarken, ithalat yüzde 8,8 yükseldi.

Gelir tarafı ve paylar

Gelir bileşenlerinde iş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 42, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 46,3 artış gösterdi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri safi katma değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinden %38,8 iken bu yılın aynı döneminde %38,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %39,5 seviyesinden %40,2'ye yükseldi.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYHCari fiyatlarla GSYHGSYH Zincirlenmiş HacimDeğişim oranı(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(2009=100)(yüzde)2023 1. Çeyrek4.798.503254.299196,742023 2. Çeyrek5.696.948281.090212,94,62023 3. Çeyrek7.894.487303.663239,56,52023 4. Çeyrek8.701.530314.189243,64,92023 Yıllık27.091.4691.153.241223,252024 1. Çeyrek9.075.604293.781207,15,32024 2. Çeyrek10.142.412314.092217,72,32024 3. Çeyrek12.307.887370.600246,22,82024 4. Çeyrek13.061.323379.781251,43,22024 Yıllık44.587.2251.358.255230,63,32025 1. Çeyrek12.493.455345.695211,82,32025 2. Çeyrek14.578.556377.622228,24,8-

Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2025 1. Çeyrek / 2025 2. Çeyrek

Tarım, ormancılık ve balıkçılık: -2,1 / -3,5

Sanayi: -1,7 / 6,1

İmalat sanayisi: -2,4 / 7

İnşaat: 8,6 / 10,9

Hizmetler: 1,5 / 5,6

Bilgi ve iletişim: 5,7 / 7,1

Finans ve sigorta faaliyetleri: -0,1 / 2,6

Gayrimenkul faaliyetleri: 22,6

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri: 2,2 / 5,4

Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri: -0,1 / -1,2

Diğer hizmet faaliyetleri: 4,1 / 2,1

Sektörler toplamı: 2,5

Vergi-sübvansiyon: 4,5

Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla): 2,3 / 4,8

(Bitti)

