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TUİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurdu

Türkiye İstatistik kurumu merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre Ağustos ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 1,12 oldu.

05 Eylül 2021 Pazar 15:25
TUİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
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Türkiye İstatistik kurumu merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre Ağustos ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 1,12 oldu.

Yıllık yüzde 19,25, aylık yüzde 1,12 olarak gerçekleşti

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre TÜFE yıllık olarak yüzde 19,25, aylık olarak ise yüzde 1,12 arttı. Açıklanan resmi rakamlar göre bir önceki yılın Aralık ayına göre gerçekleşen enflasyon yüzde 11,65 olurken, bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise yüzde 19,25, 1 senelik ortalamaya göre ise yüzde 15,78 oldu.


Türkiye İstatistik kurumu tarafından açıklanan resmi rakamlar göre, bu ay düşüş gösteren ana gruplar giyim (%3.08) ve ayakkabı (%0,77) oldu. Ayrıca ağustos ayında en az artış gösteren diğer gruplar ise %0,18 ile alkollü içecekler, yüzde 0,31 ile tütün ve yüzde 0,58 ile sağlık sektörü oldu..

 


Son Güncelleme: 05.09.2021 15:25
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Anahtar Kelimeler:
EnflasyonAğustos Enflasyonu
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