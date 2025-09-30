TÜİK Ağustos: İstihdam 32 milyon 829 bine yükseldi, işgücüne katılım %54

TÜİK Ağustos İşgücü Verileri Açıklandı

Genel görünüm

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış verilerde önemli değişimler kaydedildi.

İstihdam edilenlerin sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 0,3 puan artışla yüzde 49,4 oldu; bu oran erkeklerde yüzde 66,6, kadınlarda yüzde 32,6 olarak tespit edildi.

İş gücü, mevsim etkisinden arındırılmış olarak ağustosta bir önceki aya göre 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan yükselişle yüzde 54 olarak belirlendi; erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 36,9 olarak hesaplandı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi, istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanlarda, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak ağustosta bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat oldu.

Atıl iş gücü oranı (zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan) ağustosta aylık bazda 0,1 puan artarak yüzde 29,7'ye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış temel göstergeler (Ağustos)

15 ve daha yukarı yaştakiler - Toplam / Erkek / Kadın

Nüfus (bin kişi): 66.458 / 32.868 / 33.589

İş gücü (bin kişi): 35.873 / 23.493 / 12.380

İstihdam (bin kişi): 32.829 / 21.890 / 10.940

İşsiz (bin kişi): 3.044 / 1.604 / 1.441

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi): 30.584 / 9.375 / 21.209

İş gücüne katılma oranı (yüzde): 54 / 71,5 / 36,9

İstihdam oranı (yüzde): 49,4 / 66,6 / 32,6

İşsizlik oranı (yüzde): 8,5 / 6,8 / 11,6

Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş): 16 / 12,4 / 22,7

(Bitti)