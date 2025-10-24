TÜİK, Avrupa İstatistik Ödülleri'nde 8 Birincilik 1 İkincilikle Zirveye Çıktı

TÜİK uzmanları Eurostat Nowcasting yarışmasında uluslararası başarı kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları, Avrupa İstatistik Ödülleri - Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin (Nowcasting) Yarışmasının üçüncü turunda önemli bir başarıya imza attı.

Yarışma ve hedefleri

Tüm etapları Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından düzenlenen yarışmanın üçüncü turunda, Ekim 2024 - Mart 2025 dönemini kapsayan altı aylık süreçte, 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin Avrupa içi ve dışı ihracat ile Avrupa dışı ithalat göstergelerine ilişkin anlık tahminlerin üretilmesi hedeflendi.

TÜİK'in başarısı ve ödüller

TURKSTAT-DATG takımının katıldığı üç ayrı yarışmada değerlendirmeler doğruluk, yeniden üretilebilirlik ve yenilik kriterleri üzerinden yapıldı. TÜİK uzmanları, üç yarışmanın tamamında yeniden üretilebilirlik ve yenilik kategorilerinde ödülleri kazanırken, doğruluk kategorisinde iki birincilik ve bir ikincilik elde etti. Sonuç olarak takım, toplam 9 kategoride 8 birincilik ve 1 ikincilik derecesine ulaştı.

Takım ve görevli uzmanlar

TURKSTAT-DATG takımında, Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı bünyesindeki Veri Analiz Teknikleri Grup Başkanlığı'nda görev yapan Fatih Tüzen, Özlem Yiğit, Osman Sert ve F. Aydan Kocacan Nuray yer alıyor.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bu uluslararası başarı kurumun yöntem geliştirme ve veri analizi kapasitesini uluslararası platformda tescillemiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları, Avrupa İstatistik Ödülleri Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin (Nowcasting) Yarışması'nın üçüncü turunda 9 kategoride 8 birincilik ve bir ikincilik elde etti. Takımda, Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı bünyesindeki Veri Analiz Teknikleri Grup Başkanlığında görev yapan Fatih Tüzen, Özlem Yiğit, Osman Sert ve F. Aydan Kocacan Nuray yer alıyor.