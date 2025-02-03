TÜİK Enflasyon Hesaplamasında Çığır Açıyor: CAWI Yöntemi ile Yenilikler

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan Yenilikçi Adım

TÜİK, bu yıl itibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kapsamındaki eğitim ve sağlık sektörlerinde, Bilgisayar Destekli İnternet Anketi (CAWI) yöntemi ile fiyat derlemesine geçiş yapmıştır. Bu değişiklik, enflasyon hesaplama süreçlerinin modernizasyonunu ve toplumsal değişimlere adaptasyonunu amaçlamaktadır.

Tüketim Alışkanlıklarındaki Değişim

TÜİK'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, toplumsal tüketim alışkanlıkları ve ekonomik koşullar çerçevesinde hesaplama yöntemleri, zamanla güncellenmektedir. Bu yıl itibarıyla eğitim ve sağlık sektörlerindeki seçilen maddelerin fiyatları, yalnızca CAWI yöntemi ile elde edilecektir. 2025 yılına kadar, bu yöntemle elde edilen fiyatlar toplam aylık fiyatların yaklaşık %1,6'sını oluşturacaktır.

Geleneksel Yöntemlerden CAWI'ye Geçiş

Geleneksel CAPI (Bilgisayar Destekli Kişisel Görüşme) yöntemine son veren bu uygulama ile, firma yetkilileri tarafından www.tuik.gov.tr adresindeki anket formlarının çevrim içi doldurulması sağlanmaktadır. Böylece, sağlık ve eğitim sektöründeki fiyatlar, haftalık ve aylık olarak daha hızlı ve etkili bir şekilde takip edilmektedir.

Kira Fiyatları için CATI Yöntemi

TÜFE'de kira fiyatlarının izlenmesi için ise Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi kullanılmakta içtimai iletişim hattı Alo124 üzerinden hanelere uygulanmaktadır. 2023 yılında, kira fiyatı derlenen konut sayısı 5,246 olmuştur. Bu sayede, konutların aynı kira fiyatlarının takibi daha titiz bir şekilde gerçekleşmektedir.

Veri Kazıma Yöntemi Uygulaması

Ek olarak, web scraping yöntemi ile internetten elde edilen fiyatlar, toplam fiyat sayısının %5,1'ini oluşturmaktadır. Bu yöntem, veri derleme maliyetlerini düşürerek istatistik ofislerinin verimliliğini artırmaktadır.

Sonuç

TÜİK'in bu yenilikçi yaklaşımları, enflasyon hesaplamalarında şeffaflığı ve güncellemeleri artırarak kamuoyuna daha doğru bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Bu uygulamalar, gelecekte Türkiye'nin ekonomik veri analizleri için önemli bir temel oluşturacaktır.