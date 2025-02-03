TÜİK Enflasyon Sepetini Güncelledi: Yeni Ürünler ve Değişken Ağırlıklar

TÜİK, Enflasyon Sepetini Güncelledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl rutin olarak yaptığı enflasyon sepeti güncellemesini bu yıl da gerçekleştirdi. Yenilenen sepet, 407 madde ve 951 madde çeşidi ile dikkat çekerken, her ay yaklaşık 609 bin 382 fiyat derlenecek.

Güncelleme Süreci ve Hedef

TÜİK, enflasyon sepetindeki ürünleri ve bu ürünlerin ağırlıklarını güncelleyerek, TÜFE hesaplamalarını toplumun tüketim kalıplarını daha gerçeğe yakın bir şekilde yansıtmak amacıyla gerçekleştiriyor. Her yıl aralık ayında, hane halklarının tüketim harcamalarında önemli yer tutan mal ve hizmetler dikkate alınarak bir fiyat sepeti oluşturuluyor.

Veri Derleme Yöntemi

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) 2019'dan itibaren elde edilen ciro verileri ile perakende sektöründe marketler ve giyim mağazaları için ciro değerleri kullanılarak iş yeri örneklemine ulaşılıyor. Bu sayede, 81 il ve 233 ilçe kapsamında fiyat derlenen iş yerleri gözden geçiriliyor.

Yeni Ürünler ve Değişiklikler

Bu yıl sepete eklenen yeni maddeler arasında implant tedavi ücreti, elektrikli otomobil ve güneş gözlüğü yer alırken, kadın pardösüsü ve şemsiye sepetten çıkarıldı. Ayrıca, mevcut ürünler arasında bazı yeni madde çeşitleri de eklendi.

Ağırlıkların Değişimi

TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ana grupların ağırlıkları da güncellendi. Gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı %24,98'den %24,96'ya düşerken, ulaştırmanın ağırlığı %17,35'ten %15,34'e geriledi. Konutun ağırlığı ise %14,2'den %15,21'e yükseldi.

Diğer Ana Grupların Ağırlıkları

Ağırlıklardaki değişimle birlikte, gıda, alkollü içecekler, giyim, konut, sağlık, eğlence ve kültür gibi birçok grupta farklı oranlar belirlendi. İşte tüketici fiyat endeksi ana grup ağırlıkları:

Gıda ve alkolsüz içecekler: %24,96

Alkollü içecekler ve tütün: %3,52

Giyim ve ayakkabı: %7,16

Konut: %15,21

Ev eşyası: %7,67

Sağlık: %4,09

Ulaştırma: %15,34

Haberleşme: %3,62

Eğlence ve kültür: %3,36

Eğitim: %2,30

Lokanta ve oteller: %8,31

Çeşitli mal ve hizmetler: %4,43

Böylelikle, enflasyon sepetinin güncellenmesi, Türk ekonomisindeki değişimlerin izlenmesine ve değerlendirilmesine önemli katkı sağlayacak.