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TÜİK Enflasyon Verileri ve Veri Toplama Yöntemleri Üzerine Açıklamalar

TÜİK, enflasyon verilerine dair eleştirileri yanıtlayarak veri toplama yöntemlerinin şeffaflığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:50
TÜİK Enflasyon Verileri ve Veri Toplama Yöntemleri Üzerine Açıklamalar

TÜİK'ten Enflasyon Verileri Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verileri ile ilgili iddialara yanıt vererek, bazı çevrelerin bu verilere ilişkin yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, bazı medyada yayımlanan haberlerin gerçekleri yansıtmadığı ifade edildi.

Fiyatlar ve Enflasyon Hakkında Yanlış Bilgilendirmeler

TÜİK, 8 Temmuz tarihinde düzenlenen basın toplantısında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamaları hakkında kapsamlı bilgiler verdiklerini belirtti. Bir katılımcının, 'Fiyatlar ne zaman ucuzlayacak?' sorusuna verdiği yanıt, yanlış bağlama ile haberleştirildi. Bu bağlamda, enflasyon oranlarının halk üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığı ifade edildi.

Madde Fiyatlarına Dair Tartışmalar

Açıklamada, TÜFE sepetinde 2024 itibarıyla 12 ana harcama grubunun bulunduğu, bu grupların altında ise 90 alt harcama grubunun yer aldığı belirtildi. Ayrıca, verilen bilgilerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığına dikkat çekildi.

Veri Toplama Yöntemlerinin Geliştirilmesi

TÜİK, enflasyon hesaplamalarında modern veri toplama yöntemlerini kullanarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Barkod tarama ve web kazıma yöntemlerinin kullanılmasına 2018’de başlanıldığı açıklandı. 2024 yılı itibarıyla, barkod verileri ile derlenen fiyatların toplam fiyat sayısının %42.6'sını oluşturması bekleniyor.

Yanlış Bilgiler ve İddialar

Medya tarafından yayımlanan, iş yerlerinin farklı zamanlarda ziyaret edildiği ve indirim dönemlerinde fiyatların değiştiği iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

TÜİK Yemek Ücretleri ile İlgili Yalanlamalar

Son olarak, TÜİK yemekhanesinde geçen yıl 35 lira olan yemek ücretinin 170 liraya çıktığına dair iddiaların da gerçek dışı olduğu belirtildi. Gerçek yemek ücretlerinin 39 liradan 71 liraya kadar değiştiği ifade edildi.

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