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TÜİK'ten Dış Ticaret İstatistikleri Düzeltmesi

TÜİK, Eylül Dış Ticaret İstatistikleri'nde teknik aksaklık sonucu eksik veri belirtti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 21:12
TÜİK'ten Dış Ticaret İstatistikleri Düzeltmesi

TÜİK'ten Dış Ticaret İstatistiklerine Düzeltme Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün gerçekleştirdiği açıklamada, Dış Ticaret İstatistikleri Eylül 2024 Haber Bülteni ile ilgili önemli bir düzeltme yaptığını bildirdi.

Teknik Aksaklık Bilgisi

Kurum, hazırlık sürecinde mükellefler tarafından geçmiş aylara ait gümrük beyannamelerinde yapılan düzeltmelerin istatistiklere yansımasında teknik bir aksaklık yaşandığını belirtti. Bu aksaklık, Ocak-Ağustos 2024 dönemine ait verilerin eksik olarak yayımlanmasına neden oldu.

Yeni Duyuru

TÜİK, "Dış Ticaret İstatistikleri Eylül 2024 Haber Bülteni'nde Düzeltme" başlığıyla yaptığı açıklamada, eksikliklerin giderilmesi için düzenlemenin yapıldığını ve haber bülteninin yeniden yayımlandığını duyurdu.

Veri Bütünlüğü

Öte yandan, Eylül 2024 verilerinin eksiksiz olduğunu vurgulayan TÜİK, düzenlemeyle birlikte dış ticaret verilerinin daha güvenilir hale getirildiğini ifade etti.

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