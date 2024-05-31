TÜİK, Türkiye’nin ilk çeyrekteki büyüme verilerini açıkladı: Yüzde 5.7 büyüme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanana rakamlara göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 5.7 oranında artış gösterdi. Büyümede, iç tüketimin etkili olduğu ifade edildi.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, 2024 yılı Ocak-Mart dönemi Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 5.7’lik bir artış gösterdi. Hanehalklarının tüketim harcamalarında yılın ilk çeyreğinde, geçen seneye göre zincirlenmiş hacim endeksinde de yüzde 7.3 oranında artış kaydedildi.

Devletin nihai tüketim harcamalarının ise yüzde 3.9 oranında arttığı, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun da yüzde 10.3 oranında yükseldiği ifade edildi.

En fazla artış inşaat sektöründe

GSYH’i oluşturmakta olan faaliyetlere bakıldığında ise en fazla artış yüzde 11.1 ile inşaat sektöründe görüldü. İnşaat sektörünü yüzde 5.5 ile bilgi ve iletişim faaliyetleri; yüzde 5.0 ile mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri; yüzde 4.9 ile sanayi; yüzde 4.6 ile tarım ve yüzde 4.3 ile hizmet sektörü izledi.

İşgücü ödemelerinde ise 108.4’lük bir artış kaydedildi.