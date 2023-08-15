TÜİK verilerine göre konut satışlarında düşüş trendi sona erdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran 2023 konut satışları istatistik rakamları açıklandı. Konut satışları Haziran ayı içerisinde yıllık bazda yüzde 44,4 düşüş ile birlikte son iki yılın en sert oranında bir düşüş kaydetti.

Haziran ayından bu yana 5 aydır konut satışları üzerinde yıllık düşüş gözleniyor. Yıllık büyüme ile düşen satış serisi Temmuz ayında sona erdi. Temmuz ayında Türkiye'de daire satışları geçtiğimiz yıl aynı ay verilerine oranla yüzde 16,7 artış göstererek 109 bin 548 adet şeklinde gerçekleşti. Daire satışlarının çoğu 15 bin 724 adet ve yüzde 14,4 ile İstanbul'da gerçekleşti. Satış hacmine göre ise İstanbul'u 9 milyon 688 konut satışı ile birlikte yüzde 8,8 payla Ankara izlerken, 5 milyon 203 konut satışıyla ve aynı zamanda üzde 4,7 payla da İzmir'in takip ettiği görüldü. 27 konutla Ardahan'ın, 40 konutla Hakkari'nin ve 91 konutla Dersim'in de en az konut satışı gerçekleştiği bilgisi listede yerini aldı.





Ocak-Temmuz döneminde daire satışları bir önceki yıl aynı ay verileri kapsamında yüzde 17,7 azalarak 675 bin 327 oldu.

"Yabancılara 2 bin 801 konut satıldı"

Temmuz ayında yabancılara daire satışı geçen yıl ay verilerine oranla üzde 28,9 azalma gösterdi ve 2 bin 801 oldu.Temmuz ayı içerisinde yabancılara satılan dairelerin payı ise yüzde 2,6 olarak kayıtlara geçti. Yabancılara konut satışında ilk sıra 996 konut satışıyla Antalya'nın oldu. ntalya'yı 832 satışla İstanbul ve 263 satışla Mersin'in izlediği görüldü.

Ocak-Temmuz döneminde Rusya vatandaşları Türkiye'de 772 daire satın aldı. Rusları 272 kişi ile İranlılar izlerken 204 kişi ile Iraklı vatandaş ve 146 Ukraynalı vatandaş Türkiye'den konut satın almış oldu.