Tüketici Derneklerinden 14 Şubat Öncesi 'Tüketim Tuzağı' Uyarısı

Özel Günlerde Tüketicilere Uyarılar

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken tüketicileri indirim tuzaklarına karşı uyarıyor. Koçal, birçok sektörde kampanyaların ve indirimlerin yapıldığını hatırlatarak, "Gerçek indirim mi, yapay indirim mi araştırılmalı" dedi.

İade ve Değişim Koşullarını Kontrol Edin

Koçal, indirim dönemlerinde bazı firmaların iade ve değişim şartlarını zorlaştırdığını belirterek, tüketicilerin bu koşulları mutlaka öğrenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle internet alışverişlerinde, kullanıcıların ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içinde cayma hakkını kullanabileceğini hatırlattı.

Dikkatli Harcama Yapın

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, hediye alırken bütçenin zorlanmaması gerektiğini ve indirimlerin dikkatle incelenmesini önerdi. Deniz, "Kampanya kapsamında indirim vadeden reklam ve duyuruların gerçekçi olup olmadığı kontrol edilmelidir" şeklinde konuştu.

Sahte Ürünlere Dikkat

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü ise, tüketicilerin sahte indirimlere ve ürünlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Güllü, özellikle kozmetik, tekstil ve gıda kategorilerinde sahte ürünlere karşı önlem alınmasını önerdi.

Haklarınızı Kullanın

Tüketici hakem heyetine başvurmanın kolay olduğunu hatırlatan Güllü, "İnternet üzerinden başvurulabiliyor, kaymakamlıklara veya ticaret il müdürlüklerine giderek ücret ödemeden başvuru yapmanız mümkün" dedi. Ayrıca, sahte ve yanıltıcı kampanyalara karşı şikayette bulunmak için Ticaret Bakanlığına Alo 175 hattı, CİMER veya e-devlet uygulaması kullanılabileceğini de ekledi.